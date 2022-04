Primož Roglič je bil lani zelo blizu, ga bo letos presegel Tadej Pogačar?

Danes je čas za 85. belgijsko kolesarsko klasiko Valonska puščica. Na 202 kilometra dolgi dirki v Ardenih bosta slovenske barve branila Tadej Pogačar in njegov zanesljivi pomočnik v moštvu UAE Emirates Jan Polanc. "Forma je dobra, imamo dinamično ekipo in dobre možnosti za uspeh," pred dirko pravi mladi slovenski zvezdnik, ki kot številka ena svetovnega kolesarstva seveda spada med favorite za zmago.

Tadej Pogačar je prav na vseh svojih letošnjih dirkah končal med deseterico, za uvod v sezono je zmagal na Dirki po Združenih arabskih Emiratih (ZAE), nato dobil atraktivno italijansko enodnevno preizkušnjo Strade Bianche in zatem zmagal v skupnem seštevku enotedenske Dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Peti je bil na prvem spomeniku sezone, Milano – Sanremo, pa nato deseti na Dirki čez Flandrijo (Dwars door Vlaanderen) in nazadnje četrti na drugem spomeniku sezone, Dirki po Flandriji (Ronde van Vlaandern).

Vrhunci Valonske puščice 2021:

Pogačar v Ardenih zaključuje spomladanski del sezone

Danes bo na Valonski puščici (La Fleche Vallonne) preizkušal pripravljenost pred nedeljskim spomenikom Liege – Bastogne – Lige (LBL), na katerem bo branil lansko zmago. "V Ardene se vračam z imenitnimi spomini. Tistega obdobja se res rad spominjam, zmaga na dirki Liege – Bastogne – Liege je bila sanjska, s to dirko čutim posebno povezanost," pred ardenskim dvojčkom pravi slovenski as, dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji.

Tadej Pogačar pred ardenskim dvojčkom: Forma je dobra, z dinamično ekipo pa imamo lepe možnosti za uspeh. Foto: Guliverimage

S tema dirkama, Valonsko puščico in LBL, bo Pogačar končal spomladanski del sezone, maja namreč ne bo več dirkal, njegova zadnja preizkušnja pred julijskim Tourom pa bo le še dirki Po Sloveniji med 15. in 19. junijem. "Po Flandriji sem šel na ogled tlakovanega dela trase, ki bo na letošnjem Touru. Bila je izvrstna izkušnja, proga je težka, a zato je dobro imeti vsaj predstavo o tem, kaj nas čaka. Po tem sem si vzel nekaj premora. Vse od Dirke po ZAE sem veliko tekmoval, zato je bilo kar prijetno spet oditi domov in normalno trenirati. To je del službe, v katerem uživam, malo rutine je prav pasalo."

Z dinamično ekipo po dober rezultat, osredotočen pa je na LBL

Osredotočen je na dirko LBL, še prej pa je na vrsti "ogrevanje" na Valonski puščici. Na tej bo nastopil drugič, leta 2019 je puščico končal na 53. mestu, pa bil nato na LBL 18., leto kasneje je bil deveti na puščici in tretji na LBL, lani pa je puščico izpustil in nato zmagal na LBL. "Za Ardene imamo zelo dinamično ekipo. Forma je dobra in mislim, da lahko dosežem dober rezultat. S tako močno ekipo imamo tudi več možnosti, kar je vselej prednost," še pravi Pogačar, ki bo imel v ekipi poleg Polanca še Švicarja Marca Hirschija, pa Norvežana Vegarda Stakeja Laengena, Italijana Diega Ulissija ter Španca Marca Solerja in Juana Ayusa. Zadnjega bo na LBL zamenjal Novozelandec George Bennett.

Če želi preseči Rogliča, mora zmagati

Hirschi je Valonsko puščico dobil leta 2020, takrat še kot član moštva Sunweb, lansko zmago pa brani svetovni prvak, Francoz Julian Alaphilippe (QuickStep Alpha Vinyl). Ta je lani dobil ciljni sprint s Primožem Rogličem (Jumbo-Visma), drugo mesto Zasavca pa je doslej tudi najboljša slovenska uvrstitev na Valonski puščici. Pogačar tako lahko starejšega rojaka preseže le z zmago, kot številka ena svetovnega kolesarstva pa ob Alaphilippu tudi spada v najožji krog favoritov. V tega poznavalci umeščajo še Poljaka Michala Kwiatkowskega (Ineos Grenadiers) in Francoza Benoita Cosnefroya (AG2R Citroen), pa tudi Rusa Aleksandra Vlasova (Bora – Hangrohe), ki pa bo na na Valonski puščici nastopil prvič v karieri.

Trasa Valonske puščice 2022:

Ne smemo pozabiti še na Belgijca Remca Evenepoela (QuickStep Alpha Vinyl) in Tiesja Benoota (Jumbo-Visma), Avstralca Michaela Matthewsa (BikeExchange – Jayco), pa Kanadčana Michaela Woods (Israel Premier Tech) in Britanca Thomasa Pidcocka (Ineos Grenadiers) kot tudi ne španskega veterana Alejandra Valverdeja (Movistar), ki je s petimi zmagami (2006, 2014, 2015, 2016, 2017) rekorder Valonske puščice.

Primoža Rogliča, ki je imel ardenski dvojček v tekmovalnem programu, letos na Valonski puščici in LBL ne bo zaradi poškodbe.

Foto: Guliverimage

Odločalo se bo na "steni"

Kolesarje čaka 202,5 kilometra dolga trasa od Blegnyja do Huyja. Trikrat bodo morali premagati znameniti Mur de Huy (Stena ali zid Huyja, op. p.), 1,3-kilometrski klanec s povprečnim naklonom 9,6 odstotka, a deli, ki presegajo 19 odstotkov, na enem od ovinkov naklonina doseže celo 26 odstotkov. Zadnji vzpon na "steno" bo bržčas odločilen, kot je bil lani, ko je na njem napadel Roglič, a moral nato v ciljnem sprintu priznati premoč Alaphilippu.

Dirka se bo začela ob 11.25, končala pa enkrat med 16:19 in 16:49.

Valonska puščica 2022 Foto: zajem zaslona Dolžina: 202,5 km

Start: ob 11:25

Cilj: med 16:19 in 16:49 Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

