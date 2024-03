"To je prekleto težka dirka, pa ne le zato ker sem malo obtolčen," dan pred 108. Dirko po Flandriji pravi Danec Mads Pedersen, ki bi bil v normalnih razmerah eden od glavnih favoritov za zmago, a je po padcu na sredini Dirki čez Flandrijo izpadel iz tega kroga. "Za zmago v Flandriji moraš biti stoodstoten in jaz nisem," je priznal. Največji favorit za prestižno zmago na kolesarskem spomeniku je tako Nizozemec Mathieu van der Poel, v sredo sta namreč v množičnem padcu nasrkala tudi Belgijec Wout van Aert in Slovenec Jan Tratnik. Slovenski adut na nedeljski Flandriji bo Matej Mohorič.

Lani je nadvse zahtevno Dirko po Flandriji osvojil slovenski as Tadej Pogačar, ki je Van der Poelu in preostalim tekmecem ušel na zadnjem prečkanju kombinacije vzponov Kwaremont–Peterberg kakšnih 18 kilometrov pred ciljem dobrih 273 kilometrov dolge preizkušnje. Pogačarja letos na Flandriji ne bo, po suvereni zmagi na Dirki po Kataloniji se je odpravil na višinske priprave, da bo še dvignil formo za spomenik Liege – Bastogne – Liege (21. april), predvsem pa Giro, na katerem bo od 4. do 26. maja dirkal sploh prvič v karieri.

Vsi bodo veseli, da Pogačarja ni tam

"Mislim, da bodo v nedeljo vsi veseli, da Pogačarja ni tam. Še posebej, če so ga videli na delu v Kataloniji. To je bilo šokantno," je za Het Nieuwsblad odsotnost izjemnega Slovenca komentiral lani upokojeni Belgijec Greg Van Avermaet, ki je v karieri šestnajstkrat dirkal v Flandriji, se štirikrat uvrstil na stopničke, zmagati pa mu tam ni nikoli uspelo.

Po sredinem ogrevanju za drugi spomenik sezone je konkurenca še bolj razredčena. Na Dirki čez Flandrijo so namreč padli Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike), Jasper Stuyven (Lidl – Trek), Biniam Girmay (Intermarche – Wanty) in Mads Pederesen (Lidl – Trek), vsi odlični kolesarji za klasike. Prva dva sta se huje poškodovala in sta že prestala operaciji v bolnišnici, druga dva bosta v nedeljo startala, a sta v vse prej kot optimalnem stanju. Žrtev sredinega padca je bil tudi slovenski as Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike), ki ga jutri prav tako ne bo na startu Flandrije.

Je Van der Poel ostal brez resne konkurence?

Ob vsem tem je Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) še večji favorit, kot bi bil sicer. Nizozemec je Flandrijo osvojil že v letih 2020 in 2022, letos pa bi se rad včlanil v eliten klub rekorderjev, kolesarjev s tremi zmagami na tej dirki, v katerem so še Švicar Fabian Cancellara, Italijan Fiorenzo Magni ter Belgijci Tom Boonen, Johan Museeuw, Eric Leman in Achiel Buysee.

Mathieu van der Poel bo napadel tretjo zmago na Dirki po Flandriji. Foto: Guliverimage

"Dirka po Flandriji mi zelo ustreza. Ima veliko intervalov, pa klancev, ki si sledijo hitro eden za drugim. Ni predolga, je pa agresivna. To obožujem," je o dirki povedal 29-letni Nizozemec, ki bo v nedeljo nosil startno številko ena. Obžaluje pa, da bo karavana tako razredčena. "Nikoli nisem skrival, da raje dirkam, ko so na startu vsi najboljši kolesarji. Ne vem, kako bo name vplivala odsotnost Wouta in Jasperja, morda bo zaradi tega še več pritiska na meni in to zagotovo ne olajša stvari. Po drugi strani pa imata Visma | Lease a Bike in Lidl – Trek tudi brez Van Aerta in Stuyvena izjemni ekipi, tu so Jorgensen, Benoot, Pedersen, Milan …," je še dejal Van der Poel.

Tudi Matej Mohorič spada med favorite. Foto: Guliverimage

Tudi Matej Mohorič med favoriti za zmago

V krog favoritov pa lahko štejemo tudi slovenskega asa Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious). Letos se je osredotočil na spomladanske klasike, kot vrhunca tega dela sezone pa izpostavil prav preizkušnji na tlakovcih, Flandrijo in še bolj najslavnejšega med spomeniki, dirko Pariz – Roubaix, ki bo na sporedu naslednji konec tedna, v nedeljo, 7. aprila.

Na nedavnem odprtju kolesarskega oddelka trgovine Hervis v ljubljanskem Cityparku nam je slikovito opisal razlike med dirkama: "Flandrija in Roubaix sta podobni dirki, a hkrati povsem različni. Obe druži dejstvo, da potekata na tlakovcih, a so tlakovci na obeh povsem drugačni. Na Flandriji so bolj urejeni in postavljeni na vzponih, kar še bolj razkrije golo fizično moč kolesarja, medtem ko so na Roubaixu kocke povsem barbarske, raztresene po poljih in nimajo nobene podobnosti s tistimi urejenimi na Flandriji. Roubaix je bolj dirka za 'kavbojce', več je rokenrola, padcev in nepredvidenih situacij."

