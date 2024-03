Matej Mohorič se je tik pred kolesarskim "svetim" tednom, ko bosta v tednu dni na sporedu dve prestižni dirki, najprej to nedeljo Dirka po Flandriji (31. 3.) in prihodnjo še njegova najljubša dirka Pariz–Roubaix (7. 4.), zaradi sponzorskih obveznosti ustavil v Sloveniji. "S fanti smo jo na prvih klasikah dobili po ušesih, kar mogoče ni slabo, saj smo samo še bolj lačni prvih stopničk ali celo zmage," je jasno napovedal, česa si želi na prihajajočih kolesarskih spomenikih.

"Pred nami je sveti teden, pa ne samo zaradi velike noči, ampak tudi zaradi dirke Pariz–Roubaix, enega od dveh kolesarskih spomenikov, ki mi je najbolj pri srcu. To sta moja glavna cilja, ne samo letošnje pomladi, ampak bo to moj cilj vsako pomlad, dokler bom to delal s srcem in bom poklicni kolesar in dokler ju ne bom odpeljal zadnjič, tako kot je Peter Prevc v nedeljo skočil svoj zadnji skok. Upam pa, da to še ne bo tako kmalu," je na odprtju novega kolesarskega oddelka Hervisa v ljubljanskem Cityparku napovedal Matej Mohorič, ki se je odprtja trgovine udeležil s svojim tesnim prijateljem, danes športnim direktorjem ekipe Bahrain-Victorious Sonnyjem Colbrellijem.

Mohorič v družbi tesnega prijatelja, danes športnega direktorja ekipe Bahrain-Victorious Sonnyja Colbrellija Foto: Ana Kovač

Verjame, da lahko preseneti glavna favorita

S prvim delom sezone je delno zadovoljen. "Zelo sem zadovoljen s svojo uvrstitvijo na dirki Strade Bianche (5. mesto) in Milano–Sanremo (6. mesto) in zelo razočaran nad rezultati na preostalih belgijskih klasikah, čeprav sem bil na večini uvrščen med prvih 15. Želim si višje, vsaj na stopničke. Verjamem tudi, da sem v pravih okoliščinah sposoben presenetiti prva dva favorita (van der Poela in van Aerta, op. a.) in zmagati. Prejšnjo nedeljo smo videli, da se precej taktizira in da se jih da tudi stisniti v kot. Tudi nekatere druge ekipe so precej močne in to se da v pravih okoliščinah dobro izkoristiti in obrniti tehtnico sebi v prid," verjame najboljši analitik med kolesarji.

Odprtje novega kolesarskega oddelka trgovine Hervis v ljubljanskem Cityparku. Foto: Ana Kovač

Upa, da bo že v nedeljo na Flandriji izpolnil svoje cilje. "Želim si dobrega rezultata in vem, da sem tega sposoben. Imam močno ekipo. S fanti smo jo na prvih klasikah dobili po ušesih, kar mogoče ni slabo, saj smo samo še bolj lačni prvih stopničk ali celo zmage," je bil odkrit Mohorič, ki je pred napornim tekmovalnim tednom, v katerem se bosta v sedmih dneh zvrstila dva kolesarska spomenika, Slovenijo obiskal zaradi sponzorskih obveznosti, ki mu, kot pravi, nikoli niso odveč.

Po kratkem postanku v Sloveniji že danes potuje v Belgijo

Za njim sta dva dneva počitka, že danes bo odpotoval nazaj v Belgijo. "V četrtek si bom ogledal progo za Dirko po Flandriji, kjer upamo na dober nastop. V nedeljo bom tudi jaz startal z nožem v ustih, pripravljen na bitko," je bil slikovit. "Na največjih dirkah si pripravljen več tvegati, lani sem padel, upam, da letos ne bom."

Foto: Ana Kovač

Čeprav se Mohorič trenutno osredotoča samo na Dirko po Flandriji, pa se mu v misli občasno že prikrade tudi dirka Pariz–Roubaix, ki mu je najbolj pri srcu že vse od takrat, ko je kot mladinec pri 16 letih prvič nastopil na njej.

Kljub potrjenemu nastopu dveh "velikih" Mathieuja van der Poela in Wouta van Aerta Mohorič verjame v svoje možnosti za zmago. "Če sam sebi trdno ne zaupaš, potem se to ne bo nikoli zgodilo, sam vem, da sem tega sposoben, ne vem pa, ali se bo to kdaj zgodilo. Zaupam v usodo in v nekaj večjega od vseh nas. Pretirano se ne obremenjujem in tudi noč pred dirko bom zagotovo mirno spal."

Mohorič že danes potuje v Belgijo, kjer ima ekipa Bahrain Victorius v mestu Zwevegem svojo bazo, kjer se njihovi kolesarji v miru pripravljajo na klasike. "V našo bazo odidemo že precej pred dirko, pomembno je namreč, da navežemo dobre stike s sotekmovalci in osebjem, kar je zelo pomembno, saj se zavedamo, da so v odločilnih trenutki ključni manjši detajli, ki vplivajo na to, ali v danem trenutku dirke zdržiš ali odpoveš. Ta hiša je velika pomoč pri tem, da je ekipa bolj vedrega razpoloženja v sivem, deževnem vremenu. Če si tri tedne zaprt v hotelu in svoji sobi, zna biti precej depresivno."

Foto: Ana Kovač

Priprave za Tour tudi na dirki Po Sloveniji

Pred vrhuncem sezone, julijsko Dirko po Franciji, bo Mohorič najverjetneje nastopil še na dirki Po Sloveniji (od 12. do 16. 6.) – organizatorji bodo traso predstavili danes. Želi si tudi nastopa na olimpijskih igrah v Parizu, kjer bodo zaradi kvot priložnost dobili samo štirje slovenski kolesarji, kar je sicer maksimalno število kolesarjev ene države, in na svetovnem prvenstvu septembra v Švici.

Mohorič bi med olimpijskimi igrami in svetovnim prvenstvom zagotovo izbral zadnje, čeprav se strinja, da so tudi olimpijske igre pomembne. "Razlika med obema tekmovanjema je tudi v tem, da so na svetovnem in evropskem prvenstvu reprezentance zelo številčne, medtem ko bo na olimpijskih igrah nastopilo samo 90 kolesarjev, od tega dobrih 60 tistih, ki nastopajo v svetovni seriji. Mislim, da bo dirka pestra in zanimiva od samega začetka, in dvomim, da bo kontrolirana. Mislim, da se bo že v prvi polovici dirke izoblikoval beg in da ga ne bo mogoče ujeti, če ne bo kakšnih nepredvidenih dogodkov, in da bodo kolesarji v ospredju najverjetneje za zmago obračunali med seboj," napoveduje Mohorič.

Mohorič se ne bi branil še ene mavrične majice. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Rad bi povečal zbirko mavričnih majic

Mohorič se seveda ne bi branil, če bi svoji zbirki mavričnih majic (za naslov svetovnega prvaka med mladinci, mlajšimi člani in člani v disciplini gravel) septembra dodal še četrto. "Mavrična majica ima v kolesarstvu zelo dolgo tradicijo, daljšo kot olimpijske igre. Na olimpijskih igrah so ne tako dolgo nazaj vozili amaterski in ne profesionalni kolesarji, zato olimpijske medalje v kolesarstvu še danes nimajo takega blišča kot v drugih športih. Ne znam razložiti, ampak če bi izbiral, bi zagotovo izbral svetovno prvenstvo."

