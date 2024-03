Kapetanski trak ekipe Visma | Lease a Bike bo tako oblekel Američan Matteo Jorgenson, nekoliko presenetljivi zmagovalec generalke za Flandrijo, Dirke skozi Flandrijo, kjer jo je huje skupil njegov kapetan na dirki Wout van Aert. Van Aert si je pri padcu ob veliki hitrosti zlomil ključnico, počenih ima sedem reber in prsnico in je moral celo na operacijo. Že zdaj je jasno, da bo izpustil oba spomenika, Flandrijo in Pariz–Roubaix, ki ju je postavil kot osrednja cilja letošnje sezone.

Visma bo stavila še na Nizozemca Dylana van Baarleja, leta 2022 tretjega na Flandriji, ki je očitno okreval po bolezni, na Tiesja Benoota, ki je v sredo javno priznal, da se počuti odgovornega za padec van Aerta, saj je ta zadel ob njegovo kolo, brata Tima in Micka van Dijka ter Edoarda Affinija. V ekipi čebel so danes nenadoma vpoklicali tudi 20-letnega Norvežana Pera Strand Hagenesa, ki si je na dirki E3 Saxo Classic zlomil nos.

Ekipa Visme za Dirko po Flandriji:

