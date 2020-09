Sreča v nesreči po dramatičnem padcu Belgijca na Touru #video

Padci so nepogrešljiv del kolesarstva. Na včerajšnji etapi francoskega Toura, ki je slovenski ljubitelji kolesarstva ne bodo kar tako pozabili – Primož Roglič in Tadej Pogačar sta poskrbela za dvojo slovensko slavje – je ob trčenju ob ograjo grdo padel 26-letni belgijski kolesar Tiesj Benoot iz ekipe Sunweb, a jo je k sreči odnesel le s poškodbo prsta.

The Tiesj Benoot crash is almost exactly what happened to me descending mount baw baw in like 2014 👍👍👍 pic.twitter.com/oetmWKVHHG — Jack (@skullballoon) September 2, 2020

Kaj se je pravzaprav zgodilo? Belgijec Tiesj Benoot je bil del ubežne skupine šesterice in kazalo je celo, da bo eden od njenih najmočnejših členov. Na spustu z l'Aullagnierja je samozavestno in energično pritisnil na pedale, a ga je pri tem zaneslo v ovinku in ga vrglo čez odbojno ograjo.

Čeprav je prvi trenutek kazalo, kot da spremljamo novo žrtev letošnjega Toura, pa je bila bojazen odveč. Žrtev padca je le kolo znamke Cervélo, to je razpadlo na pol, medtem ko se je Benoot pobral, zamenjal kolo in nadaljeval etapo.

Ubežniki so mu seveda medtem že zdavnaj ušli, zato se je pridružil glavnini in do cilja v kraju Orcières-Merlette, kjer sta Roglič in Pogačar že sprejemala čestitke za nov slovenski in ekipni uspeh, pripeljal s 16-minutnim zaostankom.

"Imam nekaj odrgnin, čaka me še slikanje prsta, a sem jo dobro odnesel," je v cilju srečen, da ni bilo hujšega, razlagal Benoot. "Očitno sem s sprednjim kolesom ob nekaj zadel in začel drseti, nisem mogel več popraviti smeri. Bila je neumna napaka," je priznal Belgijec, ki je dejal, da se je odzval precej panično. "Zavreš in nato izgubiš nadzor. Videl sem, da se približujem ograji, in začel razmišljati o tem, kako bi pristal čim mehkeje."

Še bolj kot kolo pa se mu je smilil ekipni mehanik. "Naš mehanik ni bil preveč srečen," je razkril. "Ponoči mi je moral pripraviti in nastaviti povsem novo kolo."

