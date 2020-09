V živo: Rogličev pomočnik pristal na tleh, Jumbo-Visma diktira oster tempo

18 km do cilja: okvari sta jo zagodli tudi Richardu Catrapazu (Ineos) in Felixu Grosschartnerju (Bora-hansgrohe), Kuss je medtem ujel glavnino.

30 km do cilja: zaradi padca je za hitro in strnjeno glavnino - ta vozi s povprečno hitrostjo prek 40 km/h - nekoliko zaostal Rogličev pomočnik pri Jumbo-Vismi, Američan Sepp Kuss, ki zdaj lovi kolege. Špancu Omarju Fraileju (Astana) jo je nekoliko zagodla mehanska okvara kolesa. Na čelu glavnine se vozijo kolesarji Rogličeve Jumbo-Visme, karavani malce nagaja še veter.

53 km do cilja: edino točko, ki je bila na razpolago na prvem gorskem cilju pete etape, je osvojil nosilec pikčaste majice, Francoz Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale).

70 km do cilja: glavnina vozi skupaj, danes karavana ni pustila nobenega pobega, bliža pa se prvemu vzponu dneva, klancu četrte kategorije Col de Serre Colon (434 m.n.v, 4,1 km s povprečnim naklonom 3,7 %), na katerem bržčas ne bo nobene selekcije. Danes je pač dan za šprinterje.

Na prvem vmesnem šprintu je bil najhitrejši Irec Sam Bennett. Pridobil je 20 točk in prevzel vodstvo v virtualnem seštevku za nosilca zelene maijce.

