Slovenski kolesarski as in trenutno najboljši kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci Primož Roglič (Jumbo-Visma) je na četrti etapi letošnje Dirke po Franciji upravičil vlogo velikega favorita za končno zmago. V prvi etapi z gorskim ciljem se je suvereno odpeljal do zmage in nagnal tekmecem strah v kosti. Piko na i izjemnemu dnevu je pristavil Tadej Pogačar (UAE Emirates) z drugim mestom.

Slovenski uspeh so danes napovedovale že stavnice, ki so pred začetkom četrte etape na stopničke postavljale Rogliča, branilca lanske zmage Kolumbijca Egana Bernala (Ineos Grenadiers) in Tadeja Pogačarja. Stavničarji so se zmotili le glede Kolumbijca, ki je bil danes sedmi, medtem ko sta Roglič in Pogačar upravičila vlogi favoritov.

🇸🇮 A Slovenian 1-2 for the stage winner and the new white jersey today. Something to be proud of on the finish line! 🤩



🇸🇮 Doublé Slovène pour le vainqueur de l'étape et le nouveau maillot blanc aujourd'hui. De quoi se réjouir sur la ligne d'arrivée ! 🤩#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/FPNaoQ4P9l — Tour de France™ (@LeTour) September 1, 2020

Razburljivo šele v zadnjih 500 metrih etape

Po 160 kilometrih mirnega kolesarjenja na obronkih Alp je zadnjih 500 metrov prineslo pravo eksplozijo dogajanja. Odločal je ciljni šprint v klanec, specialisti za vzpone so danes na relativno nezahtevnem klancu prve kategorije obračunali tako, kot to po navadi počnejo njihovi šprinterski kolegi. Izjemno formo sta prikazala slovenska asa, ki sta za seboj pustila velika imena, kot so Nairo Quintana, Egan Bernal, Julian Alaphilippe, Miguel Angel Lopez, Thibaut Pinot, Mikel Landa, Adam Yates …

💛 First test on an uphill finish for the GC contenders and the Yellow Jersey 🇫🇷 @alafpolak1 today.



⛰ In Orcières-Merlette, @rogla claims the win and the Frenchman retains his Yellow Jersey.



🎬 Enjoy the 1' highlights of stage 4!#TDFunited pic.twitter.com/7jlG9iEFjg — Tour de France™ (@LeTour) September 1, 2020

Rogla dobil potrditev

"Bilo je težko, a fantje so znova opravili izjemno delo, ves čas sem bil v dobrem položaju in lahko sem naredil lep šprint, zato sem zelo vesel." Foto: Reuters "Huh, danes je šlo hitro," je sprva v mikrofon prireditelja dirke povedal slovenski junak dneva Roglič. "Bilo je težko, a fantje so znova opravili izjemno delo, ves čas sem bil v dobrem položaju in lahko sem naredil lep šprint, zato sem zelo vesel," kot vselej ni pozabil pohvaliti dobrega dela svojih moštvenih kolegov.

Zmagovalec lanske Vuelte Roglič je prišel do svoje tretje etapne zmage na Touru, po padcu in predčasnem zaključku na letošnjem kriteriju Dauphine pa je dobil potrditev, da je pripravljen napasti tudi najprestižnejšo majico v svetu kolesarstva.

"Vračam se v staro formo. Videl sem, da lahko dirkam, in vsak dan se počutim bolje. Zdaj moramo le nadaljevati tako," je bil vesel 30-letni Kisovčan, ki je v skupnem seštevku dirke napredoval na tretje mesto, za vodilnim Francozom Julianom Alaphilippom (Deceuninck-QuickStep) zdaj zaostaja le sedem sekund, za drugouvrščenim Britancem Adamom Yatesom (Mitchelton-Scott) pa le tri.

Dejstva, da na stopničkah ni oblekel rumene majice, ni objokoval. "Moram sprejeti, da nimam rumene majice, ampak to mi niti ni tako pomembno. To je bil lep dan. Ostali smo na varnem, na koncu pa osvojili celo etapno zmago in tako moramo nadaljevati," je bil odločen nekdanji smučarski skakalec, ki je na podelitvi seveda postregel z zanj značilnim telemarkom.

Rogličeva Jumbo-Visma je danes opravila odlično delo, z Zasavcem je skoraj do vrha ciljnega vzpona ostal pomočnik Sepp Kuss, še prej je s tempom skupino favoritov nadzoroval Wout van Aert, pred tem so garali Tom Dumoulin, Tony Martin in preostali. V britanskem Ineosu s kapetanom Bernalom so lahko zaskrbljeni. Kolumbijski zvezdnik je v zaključku današnje etape ostal sam, kar je nekoliko presenetilo tudi Rogliča, a ta vztraja, da bo Ineos še nevaren: "Malo me je presenetilo, da, a to ničesar ne spremeni. Dirka je še zelo dolga in zagotovo bodo še pokazali, kako močni so."

Pogačar pokazal mišice, Roglič pa tudi zanj nepremagljiv

Tudi Pogačar je na svojem krstnem Touru hitro pokazal svoj razkošen talent. Danes se je prebil na drugo mesto v etapi, z njim na četrto v skupnem seštevku (+ 0:11 za Alaphilippom), za nameček pa bo jutri nosil še belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.

Tadej Pogačar je oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja na Touru. Foto: Reuters

"Zadnji kilometer je bil res težek, a ko sem videl, da tudi preostali trpijo, sem vedel, da ni težko le meni," je 21-letnik povedal za slovensko nacionalno televizijo. "Boril sem se za pozicijo in šprint, mogoče sem bil kakšno mesto preveč zadaj, ampak sem res zadovoljen. Tudi ekipa je naredila vse, kar je bilo treba, in optimistično gremo lahko naprej," se mu je smejalo.

Razložil je še, da je stati na odru za zmagovalce na največji kolesarski dirki nekaj "neverjetnega" in da je o tem – kot vsi mladi kolesarji – sanjal že od otroštva, pojasnil pa je tudi, da je bil Roglič tudi zanj danes nepremagljiv. "Primož je bil preprosto prehiter, če bi bil tik za njim, bi se morda lahko udarila za zmago, ampak tako je bilo dovolj le za drugo mesto. V zadnjem desnem ovinku sem bil morda le predaleč zadaj."

Z dvojno zmago sta nas Pogačar in Roglič razveselila že v 13. etapi lanske Vuelte, le da je bil takrat mladi Gorenjec pred Zasavcem, je pa ta nato slavil skupno zmago v Madridu.

Slovenca sta tekmecem pustila le drobtinice. Foto: Reuters

Beg končan tik pred ciljnim vzponom

Večji del etape je zaznamoval beg šesterice kolesarjev, ki so se borili za peščico točk na štirih gorskih ciljih tretje in četrte kategorije ter letečem cilju v Veynesu. A beg Nils Politta, Kristsa Neilandsa (Israel Start-Up Nation), Mathieua Burgaudeaua (Total Direct Energie), Alexisa Vuillermoza (AG2R-La Mondiale), Tiesja Benoota (Sunweb) in Quentina Pacherja (B&B Hotels-Vital Concept) je bil končan tik pred začetkom ciljnega vzpona. Benoot je na enem od spustov slabo ocenil hitrost v ovinek in poletel s ceste čez odbojno ogrado, k sreči brez hujših posledic, zadnji, ki je vztrajal v begu, je bil Latvijec Neilands.

