Belgijcu koronavirus preprečil vrnitev v kolesarsko karavano

Devetintridesetletnik, specialist za klasike, je za Vive le Velo dejal, da se je po upokojitvi veliko naučil in je želel te izkušnje uporabiti, poroča spletni portal Cyclingweekly.

Imel je konkretne načrte

Na vprašanje, ali je resno razmišljal o povratku med profesionalne kolesarje, je nekdanji kolesar Quick-Stepa dejal: "Rekli so mi: 'če boš tako ali tako treniral, zakaj se ne bi vrnil?' Naenkrat je ideja zaživela in imel sem konkretne načrte."

Belgijec se je sicer zavedal težav, ki bi ga čakale ob povratku. "Razmišljal sem o tej ideji in tem, kako težko ali lahko bi se bilo vrniti na vrhunsko raven, ker bom letos dopolnil 40 let. Razmišljal sem, da bi mogoče to rad naredil. Potem pa je bila sredina marca in naenkrat je bila povsod korona in vse je obstalo."

Boonen se je upokojil kot kolesarska legenda, zmagal je 121-krat, štirikrat je osvojil prestižno enodnevno klasiko Pariz-Roubaix, naslov svetovnega prvaka, trikrat dirko po Flandriji, dobil pa je tudi šest etap dirke po Franciji.

Po kolesarski upokojitvi Boonen dela kot tehnološki svetovalec za ekipo Lotto-Soudal.

Preberite še: