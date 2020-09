Slovenski dan na Touru, Rogliču etapna zmaga, Pogačar drugi!

Dirka po Franciji, 3. etapa

Še nikoli v zgodovini največje kolesarske dirke na svetu etape s ciljem na klancu ni bilo tako zgodaj. Letos je prvi spopad mojstrov za klance prinesla že četrta etapa, današnja, 160,5-kilometrska preizkušnja, ki se je začela v Sisteronu in končala na 1825 metrov visokem Orcieres-Merlettu.

Po večinoma dolgočasnem dnevu s štirimi nezahtevnimi vzponi, na katerih so točke pobirali kolesarji iz ubežne skupine, je zaključni vzpon ponudil obračun favoritov, največ veselja pa prinesel slovenskim ljubiteljem kolesarstva, za dvojno zmago sta namreč poskrbela naša največja aduta Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki sta v ciljnem šprintu pometla s konkurenti.

Dirka po Franciji, 4. etapa (Sisteron–Orcieres Marlette, 150,5 km):

Cilj: Primož Roglič je bil najmočnejši v ciljnem šprintu na prvem gorskem cilju letošnjega Toura! Tadej Pogačar drugi! Slovenca sta pokazala mišice.

Izidi etape:

1. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 4;07:47

2. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates

3. Guillaume Martin (Fra) Cofidis

4. Nairo Quintana (Kol) Team Arkea-Samsic

5. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep

6. Miguel Angel Lopez (Kol) Astana Pro Team

7. Egan Bernal Gomez (Kol) Ineos Grenadiers

8. Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ

9. Mikel Landa (Špa) Bahrain McLaren

10. Adam Yates (BBr) Mitchelton-Scott

…

Skupni vrstni red:

1. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep 18;07:04

2. Adam Yates (VBr) Mitchelton-Scott + 0:04

3. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 0:07

4. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 0:11

5. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:13

6. Egan Bernal (Kol) Ineos Grenadiers 0:17

7. Tom Dumoulin (Niz) Team Jumbo-Visma

8. Esteban Chaves (Kol) Mitchelton-Scott

9. Nairo Quintana (Kol) Team Arkea-Samsic

10. Miguel Angel Lopez (Kol) Astana Pro Team isti čas

…

500 metrov do cilja: napadel je Francoz Guillaume Martin, Roglič se je pognal za njim,. kot tudi Bernal, Quintana, Alaphilippe in Pogačar.

1 km do cilja: Američan Sepp Kuss vodi Rogliča proti cilju, sledijo Bernal, Alaphilippe, Pogačar ...

2 km do cilja: Rogličev pomočnik Wout van Aert diktira oster tempo, slovenski as se drži vodilnega na dirki Alapjilippa, zraven so še Pogačar, Egan Bernal, Thibaut Pinot ...

4,4 km do cilja: Pierre Rolland se je odpeljal v vodstvo, prišel do nekaj deset metrov prednosti, a je Pogačarjev pomočnik pri UAE Emirates Jan Polanc z močnim tempom nevtraliziral napad Francoza.

5 km do cilja: skupina favoritov se vozi skupaj, Pogačar in Roglič sta v dobrem položaju, za zdaj še brez napada.

7,5 km do cilja: glavni na je tik pred začetkom ciljnega vzpona polovila ubežnike, najdlje je vztrajal Neilands, zdaj bodo oder zavzeli favoriti.

18 km do cilja: Latvijec Krists Neilands je napadel tik pred predzadnjim katogoriziranim gorskim ciljem dneva, vzel dve točki na St-Léger-les-Mélèzes, še eno je osvojil Pacher. Neilands ima nekaj sekund prednosti pred Pacherjem in Vuillermozom, minuto in 20 sekund za njim je že glavnina, v kateri se moštva bojujejo za pozicije, ki bi njihovim adutom omogočile napad na zaključnem vzponu.

20 km do cilja: v ubežni skupini je omagal še Nils Politt, četverica še vztraja 1:38 pred glavnino. Na zadnjem vzponu so moči pošle nekaterim šprinterjem (Sagan, Cosnefroy, Kristoff ...), ki se zbirajo v skupini za glavnino.

26 km do cilja: v ubežni skupini je ostalo le še pet kolesarjev, Belgijec Tiesj Benoot (Sunweb) je padel na spustu z l'Aullagnierja, se na enem od ovinkov zvrnil čez odbojno ogrado, uničil kolo, a jo odnesel brez hujših poškodb. Z dirko nadaljuje v glavnini.

🇧🇪 @TiesjBenoot missed a corner and crashed. Fortunately, he seems to be not injured, contrary to his bike.



🇧🇪 @TiesjBenoot a raté un virage et est tombé ! Heureusement, il semble y'avoir plus de peur que de mal, mais il doit changer de vélo.#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/TX5yllWng9 — Tour de France™ (@LeTour) September 1, 2020

34 km do cilja: Pacher je dobil še dve točki na gorskem cilju tretje kategorije na cote de l'Aullagnier, eno je pobral še Politt. Glavnina ima za ubežno šesterico še 2:25 zaostanka. Pogačar in Roglič zaključni vzpon dneva čakata na varnem v glavnini.

60 km do cilja: Pacher je prvi prečkal tudi cote de Corps in osvojil edino točko, ki je bila na voljno na gorskem cilju četrte kategorije, glavnina je še zmanjšala zaostanek za ubežniki, ta zdaj znaša 2 minuti in 45 sekund.

70 km do cilja: ubežna skupina se vozi 3:10 pred glavnino, v tej je še vedno vse mirno.

90 km do cilja: prvi gorski cilj dneva je prvi prečkal Quentin Pacher, ki je napadel kakšnih 500 metrov pred vrhom, osvojil je dve točki, eno pa Nils Politt. Prednost ubežne skupine je padla pod tri minute (2:55).

⛰ 🇫🇷 @QuentinPacher accelerates into the lead as the breakaway arrives at the summit! He is first up the Col du Festre.



⛰ 🇫🇷 @QuentinPacher accélère et passe en tête au Col du Festre.#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/5kVOhwcLBk — Tour de France™ (@LeTour) September 1, 2020

109 km do cilja: na letečem cilju v Veynesu je 20 točk pobral Politt, 17 Burgudeau, 15 Benoot, 13 Pacher, 11 Vuillermoz in 10 Neilands, za preostale so se udarili še šprinterji v glavnini, dobre tri minute za ubežniki, Sam Bennett je bil najmočnejši, pobral jih je devet.

115 km do cilja: prednost ubežne skupine je padla na nekaj več kot tri minute, Primož Roglič se s kolegi iz moštva Jumbo-Visma vozi mirno na čelu glavnine tik za kolesarjema moštva Deceuninck QuickStep, ki vlečeta voz, blizu je tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates). Za zdaj je vse mirno, Alaphilippe pa spet varno v rumenem. "Današnja etapa ni ravno sprehod, uživam z rumeno majico, ki bi jo rad nosil še kakšen dan. Prepričan sem, da bi to ustrezalo tudi marsikateremu favoritu za končno zmago, nekateri pa mi jo bodo poskušali sleči, Adam Yates denimo, ki za menoj zaostaja štiri sekunde, bi mi jo z veseljem vzel. Kakorkoli že, do konca Toura je še zelo daleč," je pred današnjo etapo povedal vodilni Francoz.

140 km do cilja: Nemec, Latvijec, Belgijec in trije Francozi imajo pred glavnino že dobre štiri minute prednosti, Vuillermoz, ki v skupnem seštevku po treh etapah zaseda 46. mesto (+ 3:53), je tako v virtualni rumeni majici. Pravo sicer v tej etapi nosi njegov rojak Julian Alaphilippe, ki upa, da mu jo bo danes uspelo ubraniti.

160,5 km do cilja: takoj se je v beg podala šesterica kolesarjev – Nils Politt in Krists Neilands (Israel Start-Up Nation), Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie), Alexis Vuillermoz (AG2R-La Mondiale), Tiesj Benoot (Sunweb) in Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept).

Danes kolesarje čaka pet kategoriziranih klancev, prvi Col du Festre (1.441 m.n.v., 7,6 km, s 5,3-% povprečnim naklonom) je tretje kategorije, njegov vrh pa je na 67. kilometru etape. Na 97. kilometru sledi Cote de Corps (927 m.n.v., 2,2 km, 6,3 %), četrte kategorije, pa na 122. km Cote de l'Aullagnier (1.172 m.n.v., 3 km, 6,4 %) in na 141. km še Cote de Saint Leger-les-Melezes (1.250 m.n.v., 2,8 km, 6,8 %), oba tretje kategorije. O zmagovalcu bo odločal ciljni vzpon na 1.825 metrov visoki Orcieres-Merlette. 7,1-kilometrski vzpon prve kategorije ima povprečni naklon 6,7 %.

Štart: ob 13.30 je direktor Dirke po Franciji Christian Prudhomme iz avtomobila na čelu karavane zamahnil z zastavico in četrta etapa 107. Toura se je lahko začela.