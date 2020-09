Poraženi Bernal razkril, kdaj se misli lotiti Rogliča

Egan Bernal je izgubil bitko s Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem. A ga to za zdaj ne skrbi.

Velika zmagovalca četrte etape Dirke po Franciji sta postala slovenska kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki sta imela v zaključnem vzponu največ moči. Za njima so zaostali preostali zvezdniki tega športa, ki so bili videti nemočni. In kaj so povedali po koncu etape?