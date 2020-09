Ko smo junija spremljali državno prvenstvo, ki je bilo prva dirka v sezoni po pandemiji koronavirusa, je bil v ospredju dvoboj Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) in Tadeja Pogačarja (UAE Emirates). Na zaključnem vzponu na Ambrož pod Krvavcem je pospešil izkušenejši Roglič. Takrat smo se spraševali, kaj njun dvoboj pomeni v mednarodnem merilu.

Slovenija ima v tem trenutku dva najboljša kolesarja na svetu

Nov odgovor smo dobili v četrti etapi Dirke po Franciji, v kateri sta bila spet prvi in drugi, le da so tokrat za njima zaostali preostali zvezdniki tega športa. "Državno prvenstvo na Ambrožu je bilo lepo, nismo pa res vedeli, kaj to pomeni širše. Ko dobiš primerjavo, si lahko vesel, da imaš v tem trenutku dva najboljša kolesarja na svetu. Naj ta trenutek traja tri tedne. Upam le, da nista prekmalu predobra. Prihajajo daljši klanci," je izpostavil Martin Hvastija, ki v času Toura opravlja funkcijo strokovnega komentatorja na nacionalni televiziji.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Roglič je še enkrat dokazal, da je v zaključnem šprintu v klanec najmočnejši in da mu težko kdorkoli parira: "Mislim, da je bilo zanj olajšanje. Ni točno vedel, kje je, potem ko je padel na Dauphineju. Potem je tu še mladi Pogačar in imamo komplet. Roglič se je napovedoval že pred tremi leti, zdaj imamo pa kar dva vrhunska kolesarja."

"Presenetljivo je, da ohranja superiornost"

Če smo od Rogliča pričakovali, da bo v klancih med prvimi, saj ga zanima skupna zmaga, je bil pri mladem Pogačarju majhen vprašaj. A je v uvodnih etapah hitro ovrgel dvome. Če nas je malce zaskrbelo, kaj se je z njim zgodilo med četrto etapo, ko ga kar naenkrat ni bilo v skupini najboljših, je pomiril podatek, da je šel le malce odtočit.

Foto: Reuters

"Pogačar je pred etapo dejal, da bo malce preizkusil, ali bodo noge dobre. Kar naredi, je presežek. On samo nadaljuje, kar je zastavil pri mladincih. Presenetljivo je, da ohranja superiornost. Ko je v mladinski konkurenci potolkel vse Hirchije (Marc Hirschi, op. a.) in Italijane, se ni vedelo, kaj to pomeni v absolutni konkurenci. Očitno mu je uspelo zadržati korak. Drži se zraven," poudarja Hvastija.

"Naj to traja"

Za razliko od Rogliča Pogačar na Touru nima takšne ekipe, zato se bo moral v težkih vzponih tako kot lani na Vuelti vselej držati najboljših. "Kaj bi bilo, če bi oblekel rumeno majico. To bi bilo zanimivo videti, kaj bi ekipa naredila. Ne bi bili sposobni nadzirati vsega skupaj," razmišlja Hvastija.

Foto: Reuters

Do konca Tour de France je še dolga pot, pred kolesarji pa še dolgih 17 etap in veliko pasti. In kaj napoveduje kolesarski strokovnjak obema slovenskima kolesarjema? "Nisem nek napovedovalec. Držal bom pesti kot vsi Slovenci in verjetno še kdo drug. Naj to traja, bom rekel," je še odgovoril.