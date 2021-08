"Primož Roglič je glavni favorit, le njemu pripisujem pet od petih zvezdic"

"Zame je največji favorit za zmago Primož Roglič. Edino njemu pripisujem pet od petih zvezdic. Zakaj? Na dirki Pariz – Nica in na Touru je ostal brez možnosti zaradi padcev, zato si močno želi še ene zmage na grand touru, z naslovom olimpijskega prvaka v kronometru pa je dokazal, da je v odlični formi," napoveduje strokovni komentator televizije Eurosport, nekdanji odlični nemški profesionalec Jens Voigt.

Voigt v svoji napovedi niti približno ni osamljen, s tem, da je Roglič izstopajoči favorit, se strinjajo številni kolesarski strokovnjaki, nenazadnje je 31-letni slovenski as dobil zadnji dve izvedbi Dirke po Španiji. Leta 2019 je svojo prvo tritedensko dirko osvojil potem, ko je premagal španskega veterana Alejandra Valverdeja in mlajšega rojaka Tadeja Pogačarja, lani je bil v napetem spopadu boljši od Ekvadorca Richarda Carapaza.

Trasa letošnje Vuelte:

Roglič na poti v elitni klub Roglič na letošnji Vuelti napada še tretjo zaporedno zmago, ta dosežek je doslej uspel dvema kolesarjema. Špancu Robertu Herasu (2003, 3004, 2005) in Švicarju Tonyju Romingerju (1992, 93, 94). Heras, ki je Vuelto dobil tudi leta 2000, je rekorder španske pentlje, tri zmage na tej dirki pa ima še Alberto Contador, ki je tam slavil v letih 2008, 2012 in 2014. Roglič bi se s tretjim zmagoslavjem včlanil v elitni klub.

V Ineosu dva olimpijska prvaka in zmagovalec Gira

Jens Voigt: Na kratko, Primož Roglič bo zmagal, Mikel Landa in Egan Bernal pa se bosta borila za drugo in tretje mesto. Foto: Guliverimage Carapaz, olimpijski prvak s cestne dirke, bo poskušal novo Rogličevo zmagoslavje, tretje po vrsti, preprečiti tudi letos, njegova ekipa Ineos Grenadiers pa v Španijo prihaja s strah zbujajočo zasedbo. Poleg Carapaza bodo v ekipi še Kolumbijec Egan Bernal, zmagovalec letošnjega Gira, pa Britanec Thomas Pidcock, olimpijski prvak z gorskim kolesom v olimpijskem krosu, ob njih še Rus Pavel Sivakov, pa Nizozemec Dylan van Baarle, Britanes Adam Yates, Italijan Salvatore Puccio in še en Kolumbijec Jhonatan Narvaez.

"Kot zmagovalca Gira in olimpijskega prvaka je treba med favorite prišteti oba, tako Bernala kot Carapaza, še en, ki je pripravljen za oder za zmagovalce, pa je Mikel Landa. Prihaja kot zmagovalec Dirke po Burgosu in s seboj ima močno ekipo," ocenjuje Voigt.

Španec z odlično podporo Jana Tratnika

Jan Tratnik bo bržčas iskal tudi priložnosti za etapno zmago. Foto: Guliverimage Tudi Španec Landa je po padcu na letošnjem Giru, ki mu je pokvaril sezono, lačen dokazovanja, v njegovi ekipi Bahrain Victorious pa bo imel izjemnega pomočnika v Idrijčanu Janu Tratniku. Impresivno in narodnostno nadvse pisano postavo Bahrain Victoriousa dopolnjujejo še Ukrajinec Mark Padun, Avstralec Jack Haig, Švicar Gino Mäder, Nizozemec Wout Poels, Italijan Damiano Caruso in Japonec Jukija Araširo.

No, tudi Rogličeva Jumbo-Visma s selekcijo kolesarjev ne skriva, da na Vuelto prihaja le po eno. Po zmago. Zasavcu bodo do te pomagali Nizozemci Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Koen Bouwman, Lennard Hofstede in Sam Oomen, pa pri pomoči v hribih neprecenljivi Američan Sepp Kuss ter še mladi Belgijec Nathan Van Hooydonck.

"Roglič bo zmagal, Landa in Bernal na stopničkah"

"Na kratko, Primož Roglič bo zmagal, Mikel Landa in Egan Bernal pa se bosta borila za drugo in tretje mesto," pravi Voigt in dodaja: "Od Bernalove zmage na Touru leta 2019 Ineos Grenadiers v neposrednem spopadu niso uspeli premagati Rogliča in enako bo tokrat." Voigt je tako prepričan, da so glavni favoriti v moštvih Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers in Bahrain Victorious. V ostalih moštvih ne vidi kandidatov za stopničke.

Egan Bernal je letos že osvojil italijanski Giro. Foto: Guliverimage

Kdo še lahko preseneti?

A vseeno ne gre pozabiti vselej nevarnega Kolumbijca Rigoberta Urana (EF Education Nippo), pa Španca Enrica Masa in Kolumbijca Miguela Angela Lopeza, zvezdnikov španskega moštva Movistar, ki je na domači dirki vselej izjemno motivirano, pa Italijana Fabia Aruja, ki se je po zanj neuspešni epizodi v Pogačarjevem UAE Emirates spet prebudil v južnoafriškem moštvu Qhubeka NextHash in na nedavni Dirki po Burgosu zasedel drugo mesto v skupnem seštevku, tu sta še Francoza Guillaume Martin (Cofidis) in Romain Bardet (DSM), slednji je bil na dirki po Burgosu najboljši hribolazec in šesti v skupnem seštevku, svoje načrte ima Astana z ruskim asom Aleksandrom Vlasovom, pa Bora Hansgrohe z Nemcem Maxom Schachmannom, zmagovalcem letošnje dirke Pariz – Nica …

Letošnja Vuelta se bo začela v Burgosu pred znamenito katedralo. Foto: Guliverimage

Mezgec bo delal za Avstralca, kaj pa Polanc?

Poleg Rogliča in Tratnika bosta slovenske barve branila še Luka Mezgec (BikeExchange) in Jan Polanc (UAE Emirates). Polanc tokrat ne bo delal za Tadeja Pogačarja, ki ga na Vuelti ne bo, pa tudi ekipa UAE Emirates za špansko pentljo še ni popolna, zato pa bo Mezgec bržčas na voljo kapetanu Michaelu Matthewsu, ki se bo boril za sprinterske zmage.

Tudi v sprintih se je obetala poslastica, saj je bil na Vuelto prijavljen tudi Matthewsov avstralski rojak Caleb Ewan (Lotto Soudal), ki je po padcu na Touru in zlomu ključnice spet pripravljen za dirke, a so se v njegovem moštvu tik pred zdajci odločili, da ga ne pošljejo v Španijo.

Fabio Jakobsen je lačen zmag. Foto: Guliverimage

Fabio Jakobsen izziva sprinterje

Pa utegnejo biti sprinti vseeno zelo zanimivi, na dirko namreč prihaja tudi nizozemski as Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step), ki je po grozljivem padcu na lanski Dirki po Poljski in junaški vrnitvi na tekmovanja lačen dokazovanja. Na julijski Dirki po Valoniji je že vknjižil tudi prvi dve sprinterski zmagi po vrnitvi, dve etapni zmagi pa ima tudi z Vuelte 2019, njegove prve tritedenske dirke.

Obeta se nam torej zanimiva Vuelta, začela se bo s kronometrom v Burgosu v soboto, 14. avgusta, in končala v romarskem središču Santiago de Compostela, v nedeljo, 5. septembra, prav tako s kronometrom. Na sporedu ima osem gorskih etap, sedem ravninskih in štiri hribovite.

