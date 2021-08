Chris Froome izpušča dirko po Španiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski kolesar Chris Froome (Israel Start-Up Nation) bo izpustil dirko po Španiji, ki se začenja 14. avgusta, in se bo v drugi polovici sezone raje posvečal krajšim dirkam, poroča spletni portal Cyclingnews.

Razlog za izpustitev tritedenske dirke po Španiji so nedavne težave z zadnjico, zaradi katerih Britanec ni mogel normalno trenirati.

"Počasi se spet počutim kot jaz in nočem na silo odpeljati še enega grand toura, če se ne počutim popolno pripravljenega. Veselim se preostanka sezone, potem ko nimam več težav, s katerimi sem se ubadal letos," je Froome, ki se je na kolo vrnil po hudem padcu leta 2019, dejal za Cyclingnews.

Froome, dvakratni zmagovalec Vuelte, bo do konca sezone kolesaril na krajših večetapnih dirkah in enodnevnih dirkah, med drugim na dirki po Nemčiji, Slovaški in Lombardiji.

Dirko po Franciji, na kateri je slavil Slovenec Tadej Pogačar, ki ga prav tako ne bo na španskih cestah, je Froome končal na skupno 133. mestu.

Vuelta bo potekala med 14. avgustom in 5. septembrom, kjer bo dvakratno zaporedno zmago branil slovenski as Primož Roglić (Jumbo-Visma). Poleg olimpijskega prvaka v kronometru bosta na startu še dva Slovenca, Jan Polanc (UAE Team Emirates) in Jan Tratnik (Bahrain-Victoriuos).

Preberite še: