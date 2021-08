Znano je, s kakšno ekipo bo Roglič naskakoval svojo tretjo zmago na Vuelti

Primož Roglič bo na španski Vuelti tudi letos dirkal s štartno številko 1, ki mu pripada kot zmagovalcu lanske izvedbe španskega kroga. 31-letni Zasavec ima za zdaj na španskem krogu stoodstotni izkupiček. Dvakratna udeležba na Vuelti in dve končni zmagi.

86. Dirka po Španiji se bo 14. avgusta začela v kraju Burgos in tri tedne pozneje, 5. septembra 2021, končala v romarskem središču Santiago de Compostela.

Na 3.418 kilometrov dolgi trasi od zgodovinskega mesta Burgos na severu Španije do romarskega središča Santiago de Compostela na severozahodu Španije ga bodo spremljali Američan Sep Kuss, Belgijec Nathan Van Hoodydonck ter kar pet Nizozemcev - Steven Kruijswijk, Robert Gesink, Koen Bouwman, Sam Oomen in Lennard Hofstede.

Gesink se je tako kot Roglič od letošnjega Toura poslovil predčasno. Tudi on je padel v 3. etapi, a se je zaradi zloma ključnice poslovil takoj, medtem ko je Roglič vztrajal vse do zaključka 8. etape.

Foto: Guliverimage

76. izvedba Dirke po Španiji se bo začela in končala s posamičnim kronometrom, vmes bo sedem gorskih etap, štiri razgibane, in osem ravninskih.

Uvodni dan, 14. avgusta, si bodo kolesarji le na kratko pretegnili noge, saj jih čaka zgolj 7,1-kilometrski prolog v mestu Burgos, precej večji izziv jih čaka zadnji dan, 5. septembra, ko se bodo z uro merili na skoraj 34 kilometrov dolgi trasi.

🇪🇸 #LaVuelta21



Buenos días! Get on the Vuelta train🚂



Our team for this year’s @lavuelta ⏬ pic.twitter.com/CEdCs8Ddfm