"Takšnega športnika še nisem videl. Roglič je resnično fenomenalen."

Primož Roglič je v sredo zjutraj poskrbel še za en mejnik v slovenskem kolesarstvu. Potem ko je kot prvi Slovenec leta 2018 dobil etapo na Dirki po Franciji, pa nato leta 2019 kot prvi Slovenec zmagal na eni od treh največjih tritedenskih dirk, ko je osvojil Vuelto, in nato leto kasneje kot prvi Slovenec oblekel še prestižno rumeno majico vodilnega na Touru, je letos postal prvi slovenski olimpijski zmagovalec v kolesarstvu.

Na kronometru je letel in konkurente premagal za več kot minuto in to le nekaj tednov po grdem padcu v tretji etapi Dirke po Franciji, zaradi katerega je kasneje tudi odstopil in še drugič v dveh letih moral pokopati sanje o zmagi na največji kolesarski dirki na svetu.

"Takšnega športnika nisem videl še nikoli"

A spet, tako kot leta 2020, ko ga je v predzadnji etapi Toura presenetil Tadej Pogačar, se je 31-letni Zasavec pobral, se hitro usmeril proti novim izzivom in bil v Tokiu z zlato kolajno poplačan za vse težave in trud. Ta nezlomljivost slovenskega asa je navdušila tudi Bradleyja Wigginsa, danes strokovnega komentatorja kolesarskih dirk na televiziji Eurosport.

"Danes je bil Roglič na neki drugi ravni. Njegova predstava je bila na drugi ravni. Fenomenalen je. Resnično fenomenalen!" pravi nekdanji kolesar, ki je na olimpijskih igrah v Sydneyju osvojil tudi bronasto odličje za Veliko Britanijo v ekipnem zasledovanju na dirkaški stezi.

"Ko je lani izgubil Tour, smo se spraševali, če se bo po takšnem ponižanju sploh še kdaj vrnil. Pa se je že en teden kasneje, ko je dobil dirko Liege – Bastogne – Liege. Nato je zmagal še na Vuelti. Vselej je držal glavo pokonci, trdo treniral in danes je olimpijski prvak. Njegova psihološka trdnost je neverjetna. Resnično fenomenalna. Takšnega športnika nisem videl še nikoli, nekoga, ki lahko tekmuje celo leto," se je razgovoril Wiggins.

Primož Roglič je po velikih težavah na Touru v Tokiu vendarle prišel do zadoščenja. Foto: Guliverimage

Kaj bi bilo, če bi bilo?

Olimpijski kronometer je šel v slast tudi ameriškemu analitiku brez dlake na jeziku Chrisu Hornerju, nekdanjemu izvrstnemu kolesarju, ki je na olimpijskih igrah nastopil enkrat, in sicer leta 2012 v Londonu, ko je na cestni dirki zasedel 93. mesto.

Na štartu olimpijskega kronometra so bili tokrat res sami asi, resnični mojstri za vožnjo na čas, in če je bilo kar nekaj neznank, pri Rogliču zaradi padca na Touru, pa pri Tomu Domoulinu zaradi dolgega premora brez dirk in Rohannu Dennisu zaradi forme, je bilo eno jasno, je v svojem podcastu ugotavljal Horner: "Wout Van Aert je bil glede na pokazano na Touru prvi favorit te tekme."

Velike možnosti za zlato kolajno je Američan pripisoval tudi italijanskemu svetovnemu prvaku v vožnji na čas Filipu Ganni in če je po prvem krogu trase še izgledalo, da bo dirka napeta, saj so bili vsi omenjeni favoriti razvrščeni v desetih sekundah, je slovenski as v drugem krogu pometel s konkurenco.

To je bila res imenitna in dominantna predstava, pravi Horner in dodaja: "Ko sem videl to Primoževo vožnjo, sem se lahko samo vprašal, kaj vse smo zamudili na Touru zaradi njegovega padca v tretji etapi. Še koliko boljša bi lahko bila dirka, če bi se spopadla Pogačar in Roglič?"

Tom Dumoulin, Primož Roglič in Rohan Dennis – Jumbo-Visma 2022. Foto: Guliverimage

Trojna olimpijska zmaga Jumbo-Visme

Horner v analizah med letošnjim Tourom ni varčeval s kritikami na račun nizozemske ekipe Jumbo-Visma, a ta ima kljub temu, da je v prvem tednu dirke vseh dirk izgubila svojega kapetana Rogliča, precej fantastično leto. Že na Touru so udarec ob Rogličevem odstopu omilili Belgijec Wout Van Aert s tremi etapnimi zmagami, pa Američan Sepp Kuss z eno ter Danec Jonas Vingegaard z drugim mestom v skupnem seštevku.

In čeprav kolesarji na olimpijskih igrah predstavljajo svoje države, njihovi klubi pa nimajo pri tem domala nič, so pri Jumbo-Vismi lahko pozdravili uspehe svojih asov, v prvi vrsti Rogliča, pa drugega Dumoulina ter na cestni dirki srebrnega Van Aerta. Tudi Avstralec Rohan Dennis naj bi se v naslednji sezoni pridružil nizozemski ekipi, kar pomeni, da so bile tokijske stopničke po vožnji na čas zasedene s samimi kolesarji Jumbo-Visme.

