Smola za Rogličevega osrednjega tekmeca

Egan Bernal, Adam Yates in Dani Martinez so kolesarji, ki so imeli v prvi etapi dirke Vuelta Burgos smolo in so bili udeleženi v padcu.

Člani britanske ekipe Ineos Grenadiers so bili večji del prve etape v ospredju, 19 kilometrov pred ciljem pa so bili v drugi skupini, v kateri se je zgodil padec.

Upajo, da padec ne bo pustil posledic

"Trije naši kolesarji so bili udeleženi v padcu. Vsak je na svoj način nato prikolesaril do cilja. Bernal, Yates in Martinez so v nesreči utrpeli odrgnine in čutijo bolečine," so zapisali pri Ineosu.

Egan Bernal je letos osvojil Giro. Foto: Guliverimage

Ekipa se je odločila za odhod na dirko v sklopu priprav na zadnjo letošnjo tritedensko dirko Vuelto, na kateri so z Bernalom, ki je letos že osvojil Giro, pred dvema letoma pa tudi Tour, želeli napasti skupno zmago. Pri Grenadiers upajo, da padec ne bo pustil velikih posledic in da bodo priprave na Vuelto lahko potekale po začrtanih smernicah.

Roglič bo prvi favorit

Na španskih tleh bo prvi favorit zlati tekmovalec z olimpijskih iger Primož Roglič, ki bo poskušal še tretjič zapored osvojiti špansko tritedensko kolesarsko pentljo. Da bo nastopil v Španiji, je pred časom potrdil športni direktor nizozemskega moštva Jumbo-Visma Maerijn Zeeman.

Primož Roglič se je zlate medalje z olimpijskih iger veselil s sinčkom Levom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Včeraj je prav tako postalo jasno, da na Vuelti ne bomo videli drugega slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja, ki je julija še drugič v velikem slogu osvojil Tour de France. Sprva se je govorilo, da bo član UAE Emirates kolesaril tudi na Vuelti, a je zdaj videti, da ne bo tako, saj ima dan pred začetkom španske dirke sprejem v domači Komendi.