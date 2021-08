Tudi Luka Mezgec gre na Vuelto

Mezgec je doslej petkrat dirkal na Giru, dvakrat na Touru in trikrat na Vuelti, tokrat pa bo imel vlogo pomočnika svojega avstralskega moštvenega kolega Michaela Matthewsa. BikeExchange bo svoje priložnosti na letošnji Vuelti iskal predvsem v sprintih.

Ob Mezgecu in Matthewsu so na seznamu moštva še Avstralci Lucas Hamilton, Damien Howson, Nick Schulz in Robert Stannard, pa 37-letni španski veteran Mikel Nieve in izkušeni Kazahstanec Andrej Zeits.

🇪🇸 #LaVuelta21 🇪🇸



"After many close calls at the TDF, I am really motivated to try & get on the top step." - @blingmatthews 💬



ℙ𝕣𝕖𝕤𝕖𝕟𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕠𝕦𝕣 #𝕃𝕒𝕍𝕦𝕖𝕝𝕥𝕒𝟚𝟙 𝕥𝕖𝕒𝕞 𝕝𝕚𝕟𝕖-𝕦𝕡 🥊



All details, rider & DS reactions here 📕 https://t.co/EtkTZkirIO pic.twitter.com/uIu1lxNyyQ