Pogačar predal štafeto Mezgecu, gorski kolesarji bodo navdušeni! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Gorsko kolesarjenje z Luko Mezgecem nas bosta v svet gorskega kolesarstva popeljala Luka Mezgec in Miha Koncilija. Večkratni državni prvak v gorskem kolesarjenju in trener kolesarske ekipe Pogi Team Generali bosta svoje znanje in izkušnje delila z bralci Siol.net.

Na Siol.net smo izjemno veseli, da bo tako izkušen in uspešen gorski kolesar, kot je Luka Mezgec, svoje znanje delil z našimi bralci. Skupaj s trenerjem Miho Konciljo, ki je sodeloval že pri naši zadnji kolesarski spletni oddaji, v kateri je blestel Tadej Pogačar, bo z bralci delil nasvete za varno, do okolja prijazno, predvsem pa notranje izpolnjujoče in športno aktivno gorsko kolesarjenje.

Kako je Tadej Pogačar "predal štafeto" Luki Mezgecu:

Skozi oči uspešnega kolesarja in izkušenega trenerja bomo predstavili ustrezno kolesarsko opremo, predvsem pa pokazali, da lahko odgovorno in do okolja prijazno gorsko kolesarjenje sobiva s tradicionalnim planinarjenjem, s katerim predstavljata trajnostno naravnano aktivno preživljanje prostega časa.