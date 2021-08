Gaviria najhitrejši, Mohorič v skupnem seštevku zdrsnil na tretje mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolumbijski sprinter Fernando Gaviria je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Poljski od Sanoka do Rzeszowa (226,4 km). V ciljnem sprintu je bil član moštva UAE Team Emirates hitrejši od Nizozemca Olava Kooija (Jumbo-Visma) in Nemca Phila Bauhausa (Bahrain Victorious). Slovenski as Matej Mohorič je v skupnem seštevku zdaj na tretjem mestu.