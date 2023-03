Pred Rogličem, ki bo vozil v modri majici vodilnega, težak izziv

Na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer po dveh zaporednih etapnih zmagah tesno vodi slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma), je danes na sporedu šesta etapa, ki se bo začela in končala v kraju Osimo. Etapa, ki je dolga 193 km in prinaša 3.610 višinskih metrov, se bo začela ob 11.40.