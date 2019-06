Po skoraj 200 kilometrih bega obračunala v napetem šprintu #video

Quel sprint et victoire de Julian Alaphilippe ! 🏆

What a sprint and win for @alafpolak! 🏆#Dauphine pic.twitter.com/HKTVzlgLy1 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 14, 2019

Trojici se je glavnini uspelo odlepiti na 34. kilometru etape od Saint-Vulbas Plaine de l'Aina do Saint-Michel-de-Maurienna, Alaphilippe in Mühlberger sta se v zadnjih dveh kilometrih otresla Italijana in za etapno zmago obračunala v šprintu. Tudi v glavnini, ki je v cilj prikolesarila 6 minut in 10 sekund za zmagovalcem, so se udarili šprinterji, četrto mesto v etapi pa je osvojil Nizozemec Wout Poels (Ineos).

Jan Tratnik (Bahrain_Merida) je ciljno črto danes prečkal več kot 15 minut za zmagovalcem na 70. mestu, njegov moštveni kolega Luka Pibernik je bil 118. (+ 18:49), Luka Mezgec (Michelton-Scott) pa 130. (+ 22:39).

Vodstvo v skupnem seštevku je zadržal Britanec Adam Yates (Michelton-Scott), Tratnik je 48., Mezgec 102. in Pibernik 125.

Sobotna sedma etapa bo 133,5-kilometrska preizkušnja od Saint-Genixa do Les Sept Laux-Pipayja s tremi klanci prve kategorije in ciljem v klancu najvišje kategorije.

Izidi 6. etape: 1. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 6;00:54 2. Gregor Mühlberger (Avt) Bora-Hansgrohe isti čas 3. Alessandro De Marchi (Ita) CCC + 0:22 4. Wout Poels (Ned) Team Ineos 6:10 5. Gorka Izagirre Insausti (Špa) Astana Pro Team 6. Jakob Fuglsang (Dan) Astana Pro Team 7. Jack Haig (Avs) Mitchelton-Scott 8. Adam Yates (VBr) Mitchelton-Scott 9. Nairo Quintana (Kol) Movistar Team 10. Aleksej Lucensko (Kaz) Astana Pro Team isti čas … 10. Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida 15:06 118. Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 18:49 130. Luka Mezgec (Slo) Michelton-Scott 22:39 Skupni vrstni red: 1. Adam Yates (VBr) Mitchelton-Scott 23;35:04 2. Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida + 0:04 3. Tejay van Garderen (ZDA) EF Education First 0:06 4. Jakob Fuglsang (Dan) Astana Pro Team 0:07 5. Steven Kruijswijk (Niz) Team Jumbo-Visma 0:24 6. Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:25 7. Emanuel Buchmann (Nem) Bora-Hansgrohe 0:26 8. Aleksej Lucenko (Kaz) Astana Pro Team 0:30 9. Nairo Quintana (Kol) Movistar Team 0:40 10. Wout Poels (Niz) Team Ineos … 48. Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida 17:49 102. Luka Mezgec (Slo) Michelton-Scott 39:57 125. Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 51:01

Preberite še: