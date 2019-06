Van Aertu še druga zaporedna zmaga na kriteriju Dauphine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijec Wout van Aert (Jumbo-Visma) je zmagovalec pete etape kolesarske dirke Criterium du Dauphine. Na 201 kilometer dolgi preizkušnji med Boen-sur-Lignonom in Voironom je v ciljnem sprintu ugnal Irca Sama Bennetta in Francoza Juliana Alaphilippa in dobil še drugo etapo zaporedoma. V skupnem seštevku vodi Britanec Adam Yates (Mitchelton-Scott).