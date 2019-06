Boasson Hagnu prva etapa kriterija Dauphine

Praznih rok so v zadnjem kilometru ostali trije ubežniki Oliver Naesen, Magnus Cort in Bjorg Lambrecht.

Zadnji kilometer prve etape:

⏪ Revivez le dernier KM de cette première étape du #Dauphiné et le sprint tout en puissance d' @EBhagen ! 💪



⏪ Relive the final KM of this 2019 #Dauphiné first stage, and the strong victory of @EBhagen!💪 pic.twitter.com/J3Mjaqqbhg — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2019

Jan Tratnik je kot zadnji prišel do ciljne črte v času zmagovalca. Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) je bil 105., zaostal je 6:16 minute. Luka Pibernik (Bahrain-Merida) je na 128. mestu zaostal 10:46 minute.

Favoriti skupaj

Za najhitrejšimi kolesarji so čez ciljno črto prišli vsi favoriti za končno zmago, za nastop na dirki so se med drugim odločili Francozi Julian Alaphilippe, Romain Bardet in Thibaut Pinot, Britanca Chris Froome in Adam Yates, Kolumbijec Nairo Quintana, Danec Jakob Fuglsang in mnogi drugi. Večina teh bo julija kolesarila tudi na dirki po Franciji.

V ponedeljek kolesarje v Franciji čaka 180-kilometrska razgibana druga etapa s startom v Mauriacu in ciljem v Craponne-sur-Arzonu.

