Izpoved "oklofutanega" navijača na Giru: Žal mi je za vse, Lopezov odziv povsem razumem #video

Slovenski navijač, ki zaradi še vedno zelo burnih odzivov ob incidentu na predzadnji etapi Gira za zdaj želi ostati anonimen, globoko obžaluje dogodek in vse, kar se je pozneje dogajalo mlademu Kolumbijcu Miguelu Angelu Lopezu (Astana), ki je svoj drugi Giro znova končal kot najboljši mladi kolesar.

Spomnimo: v 20. etapi se je eden od slovenskih navijačev, ki je v žaru navijaškega utripa tekel ob kolesarjih in jih spodbujal, zaletel v navijača pred njim, pri tem ga je zaneslo, pri padcu pa je s kolesa nehote sklatil Lopeza, ki je poln adrenalina z njim obračunal fizično - z nekaj klofutami in brcanjem. Prireditelji so Lopezov odziv označili kot razumljiv "človeški odziv" in ga za njegovo dejanje niso kaznovali.

Slovenski navijač je tekel ob Primožu Rogliču, nato pa trčil v navijača ob progi. Pri tem ga je zaneslo na desno, da je s kolesa zrušil Kolumbijca Lopeza:

Opišite nam, kaj natančno se je zgodilo v 20. etapi Gira ob stiku s kolumbijskim kolesarjem Miguelom Angelom Lopezom, glede na to, da v prenosu dirke ni bilo mogoče natančno ugotoviti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Ste ga odrinili v žaru navijanja, se vas je dotaknil s krmilom, ste se spotaknili in padli nanj ….?

Na mestu, kjer smo navijali, smo bili že približno dve uri pred kolesarji. Do tja smo se prebili peš, saj nas organizatorji naprej niso pustili s kolesi. Cesto so nam zaprli dobesedno pred nosom, tako da smo približno 500 metrov v klanec prehodili.

Vzdušje je bilo enkratno, polno je bilo slovenskih zastav, pogovorov o dirki ...

Začelo se je s prvimi motorji policije in množica je dobesedno ponorela in navijala. Ko je mimo pripeljal Primož, me je dobesedno izstrelilo in tekel sem z njim, kolikor sem mogel, in vzklikal: "Gremo, Primož, gremo."

Kolesarji so vozili bližje nam, navijačem, kot pa delu na desni strani, kjer je bila betonska škarpa. V delu, kjer je cesta zavila malce v desno, sem se zaletel v navijača, ta je stopil malce stran od ograje in me podrl. Naslednja stvar, ki se je spomnim, je, da me je tekmovalec dvakrat klofnil po glavi in mi zbil kapo. Vse se je zgodilo izjemno hitro.

Pri tem moram poudariti, da nisem zaužil alkohola, saj smo že prej kolesarili in se nismo veliko ustavljali, saj se nam je mudilo v klanec, kjer je bila etapa.

Vse, kar sem želel, je spodbujati Primoža, ker je res enkraten fant in si to zasluži. S kolegi smo v dveh dneh prevozili kar nekaj klancev, čez katere je bil speljan Giro, res je neverjetno, kaj vse morajo kolesarji vzdržati.

Angel Miguel Lopez (Astana) je Dirko po Italiji že drugo leto zapored končal kot najboljši mladi kolesar. V skupni razvrstitvi je lani dirko končal na visokem 3. mestu, letos pa je bil sedmi. Foto: Reuters Kako se je ob tem odzval Lopez? Vas je udaril samo po čepici ali tudi po obrazu?

Kolikor vem, me je udaril samo po čepici. Če sem povsem odkrit, od vsega adrenalina nisem čutil ničesar.

Kako so se ob tem odzvali navijači ob progi? So bili v bližini pretežno slovenski navijači?

Italijani so me nadrli, kolikor so lahko, naši navijači pa so bili tiho. V tistem delu proge je bila približno polovica navijačev slovenskih.

Ste razmišljali, da bi se Lopezu opravičili?

Seveda sem razmišljal, saj mi je res zelo žal. Po etapi sem želel do njegove ekipe, a se mi je v tistem trenutku stvar zdela prevroča in si, če sem povsem odkrit, nisem upal.

Rad bi se mu opravičil na javnem mestu ali kako drugače, brez težav.

Kaj bi mu rekli?

Rekel bi mu, da sem se v "žaru borbe" odzval zelo nespametno in da mi je zelo žal.

Se strinjate z odločitvijo, da Lopeza za njegov odziv niso kaznovali?

Seveda se strinjam.

Ali njegov odziv lahko razumete?

Da, popolnoma ga razumem in tudi sam bi se odzval enako. Ukvarjam se s triatlonom in ne predstavljam si, da bi me po napornih urah dirke nekdo podrl po tleh.

Kaj ste najbolj obžalovali? Da je izgubil čas in dobro uvrstitev, ki se mu je nasmihala v 20. etapi? Mednarodna kolesarska zveza bo po zadnjih podatkih še enkrat preučila primer ...

Obžaloval sem prav vse, kar se mu je zgodilo.

Pri Mednarodni kolesarski zvezi se bojijo, da bi Lopezov primer postal precedenčen in bi se kolesarji tudi v morebitnih prihodnjih podobnih primerih sklicevali na omenjeni primer, zato bodo zdaj znova pregledali vse dokazno gradivo in postopke in šele nato sprejeli odločitev. Po zdaj veljavnem pravilniku bi moral biti vsak kolesar, ki je na dirki nasilen do nekolesarja, gledalca, sodnika ali člana pomožnega osebja, diskvalificiran in dodatno kaznovan z 200 švicarskih frankov visoko globo. V primeru, da je nasilen do drugega kolesarja v karavani, sledi kazen z 200 švicarskimi franki, o morebitni izključitvi z dirke pa nato odloča komisija, upoštevajoč težo prekrška.

Ali pogosto hodite na kolesarske dirke ali je bilo tokrat prvič in niste vedeli, kako hitro je dogajanje na progi?

Na Giru sem bil prvič in da, hitro dogajanje in vsa ta napetost na progi sta me res presenetila.

Kako bi po vašem mnenju organizatorji lahko še bolj poskrbeli za varnost kolesarjev? Je na splošno zanjo dobro poskrbljeno?

Za varnost je po mojem mnenju na splošno dobro poskrbljeno, ne moreš pa vse proge ograditi in ločiti tekmovalcev od gledalcev.

Kaj vas je naučil ta dogodek?

Naučil sem se, da previdnosti ob takšnih dogodkih ni nikoli preveč in da se navija na mestu, kjer stojiš, ob progi se ne teče.

