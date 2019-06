Roglič na Tour? "Imamo še dovolj časa."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bo Primož Roglič nastopil še na drugi tritedenski dirki, na slovitem julijskem Touru? Na odgovor bo treba še počakati. Kisovčan odgovora po napornem Giru, ki ga je kot prvi Slovenec končal na zmagovalnem odru, še ni dal, je pa v ponedeljek na sprejemu v Ljubljani večkrat ponovil, da je zelo utrujen.

106. Dirka po Franciji se bo začela 6. julija, končala pa 28. julija.

Najprej na kriterij Dauphíne, nato na ogled gorskih etap Toura

"Imamo še dovolj časa, da se odločimo," pravi športni direktor Jumbo-Visma Merijn Zeeman. Ta je za nizozemske medije povedal, da bo Roglič med 9. in 16. junijem sodeloval na tradicionalnem kriteriju Dauphine, nato pa se bodo z ekipo podali v izvidnico gorskih etap Toura. "Do takrat bo Giro že nekoliko pozabljen. Pri proučevanju mu bomo pustili svobodo. Za Primožem je odlična prva polovica sezone, a nesmiselno bi ga bilo prepričevati o Touru, če ni v najboljši formi. Še vedno imamo dovolj časa za odločitev,", je za Het Nieuwsblad povedal Zeeman.

"Za Primožem je odlična prva polovica sezone, a nesmiselno bi ga bilo prepričevati v Tour, če ni v najboljši formi. Še vedno imamo dovolj časa za odločitev," pravi športni direktor Rogličeve ekipe. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prvo ime Jumbo-Visma na Touru bo Nizozemec Steven Kruijswijk, lani peti na Dirki po Franciji, Roglič, ki je končal mesto pred njim, pa bi sodeloval kot pomočnik, imel pa bi proste roke za etapne zmage.

Kittel kmalu v dresu Jumbo-Visma?

Nizozemci so se v zadnjih dneh razpisali o prihodu Marcela Kittla v ekipo Jumbo-Visma. Nemec, specializiran predvsem za šprinte, je trenutno brez moštva. Sezono je sicer začel kot član Katjuše Alpecin, slavil na šprintu v okviru Vuelta a Mallorca, bil drugi na enodnevni dirki po Almerii, nato pa predčasno končal tekmovalno obdobje. Nastopiti bi moral na Dirki po Kaliforniji, na kateri se je prve skupne zmage na dirki svetovne serije razveselil mladi slovenski kolesarski up Tadej Pogačar, a je sodelovanje odpovedal zaradi domnevnih zdravstvenih težav.

Bo Marcel Kittel oblekel dres Jumbo-Visma? Foto: Vid Ponikvar

"Zadnja meseca sta bila zame zelo naporna, trenutno nisem sposoben dirkati na najvišji ravni, zato sem se odločil za premor. Moram si vzeti nekaj časa zase. Premislil bom o svoji ciljih in naredil načrte za prihodnost," je takrat pojasnil 31-letnik, ki se lahko pohvali z etapnimi zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah. Kar 14 jih je zbral na Dirki po Franciji, pet od teh leta 2017.

Najprej mora najti pravo ravnovesje, nato se lahko pogovarjajo

Zdaj obstaja možnost, da se Kittel preseli v nizozemsko moštvo Jumbo-Visma, v katerem imajo sicer pod pogodbo že odličnega šprinterja Dylana Groenewegena, med tistimi, ki se najbolje znajdejo na šprintih, pa je tudi Danny van Poppel.

Dylana Groenewegen je za zdaj glavni šprinterski adut Jumbo-Visme. Foto: Reuters

A to po mnenju Zeemana, ki je z Nemcem že sodeloval, ne bi smela biti težava. "Ob Dylanu lahko Marcelu ponudimo zanimiv program, v katerem lahko napreduje v miru. Pomembno je, da se Marcel in Dylan spoštujeta. Kittel je največje uspehe dosegal, ko ves pritisk ni bil le na njem, ampak si je odgovornost delil s kakšnim drugim kolesarjem. Najpomembneje je, da bo Marcel, ki je bil izmučen, našel pravo ravnovesje v sebi, šele nato lahko oblikuje svojo športno prihodnost. Če se bo to zgodilo, smo se pripravljeni pogovarjati," je športni direktor dejal za Het Nieuwsblad.

Kittel je bil pred leti moštveni kolega Luke Mezgeca pri Giant Shimano, ko je Slovenec zmagal na zaključni etapi Gira.

