Kolumbijcu, ki je na Giru tepel slovenskega navijača, vendarle kazen?

Aficionado tira al suelo a Miguel Ángel López y este le pega. #Giro pic.twitter.com/phr8Y61Y3W — Diego Vos ~ ciclismo (@diegovos_) June 1, 2019

Prireditelji so nasilje Kolumbijca nad navijačem – ta je resnično poskrbel za neumnost, ko je tekel ob kolesarjih, se nato spotaknil, padel in s kolesa pahnil Lopeza – označili za "človeško reakcijo" in ga niso kaznovali. Direktor moštva Astana Giuseppe Martinelli je bil z odločitvijo sodnikov takrat zadovoljen, dejal je: "Če bi bil Miguel kaznovan, bi bilo to konec kolesarstva, kot ga poznamo. Žal mi je le, da navijača ni še bolj kaznoval, saj si je to zaslužil."

Uci: Lopez je kršil pravilnik

Uci skrbi, da bi utegnil ta incident postati precedenčen. Neprevidni, včasih objestni navijači so stalnica v kolesarstvu, incident, ki se je zgodil, ni bil ne prvi ne zadnji, kolesarjem pa ta "povsem človeški" nasilni odziv v takšnih trenutkih prepoveduje pravilnik UCI.

Ta v členu 22.2 narekuje, da mora biti vsak kolesar, ki je na dirki nasilen do nekolesarja, gledalca, sodnika, člana pomožnega osebja, diskvalificiran in dodatno kaznovan z 200 švicarskih frankov visoko globo. Če je nasilen do drugega kolesarja v karavani, je takoj kaznovan z 200 švicarskimi franki, o morebitni izključitvi z dirke pa nato odloča komisija glede na težo prekrška.

Lopez se je v 20. etapi bojeval za zmago, njegova jeza je bila povsem razumljiva, a po pravilniku Uci bi moralo biti Gira zanj konec v tistem trenutku, ko je proti navijaču stegnil roko.

Migrant, ki je na trasi pustil kolo, bo izgnan

Epilog te dni dobiva še en incident z Gira. V 18. etapi je na traso, tik preden so po njej pripeljali ubežniki Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini), Nico Denz (Ag2r La Mondiale) in Mirco Maestri (Bardiani-CSF), nekdo privlekel in odvrgel pokvarjeno staro kolo. Izkazalo se je, da gre za 44-letnega moškega iz Tunizije, ki ga je policija ob pomoči videoposnetkov in prič ob trasi (eden od gledalcev je hitro oviro tudi odstranil) aretirala, italijanske oblasti pa ga bodo zdaj izgnale v Tunizijo.

