Mladi Pogačar z rekordom navdušil na kronometru

Obetavni kolesar Tadej Pogačar je na državnem prvenstvu v vožnji na čas v sklopu Maratona Franja z novim rekordom proge, 44 kilometrov je premagal v 49:34 minute - zmagal na troboju treh slovenskih kolesarjev iz svetovne serije, ki so se pojavili na startu. Drugi je bil Matej Mohorič, tretji pa lanski prvak Jan Tratnik. V ženski konkurenci je naslov ubranila Eugenia Bujak.

Ženske so se z 22-kilometri - start in cilj sta bila v ljubljanskem BTC-ju, v Domžalah so naredile obrat - spopadle že popoldan.

Mednarodno dirko za točke Mednarodne kolesarske zveze - 22 kilometrov dolg kronometer - je zmagala Švicarka Marlene Reusser, druga je bila lanska zmagovalka vožnje na čas Ljubljana - Domžale Olga Zabelinskaja iz Uzbekistana, sicer dobitnica treh olimpijskih medalj. Na tretjem mestu je končala Italijanka Vittoria Bussi. Eugenia Bujak je slavila v ženski konkurenci. Foto: BTC City Ljubljana

Najboljša Slovenka in članica BTC City Ljubljane je bila na sedmem mestu Eugenia Bujak. Urška Pintar je osvojila 14., Urška Žigart 15. mesto Takšen je bil tudi vrstni red za DP.

Zvečer so se v boj s kilometri podali še moški. Od slovenskih kolesarjev v svetovni seriji so se na startu pojavili trije - Tratnik in Mohorič iz Bahrain-Meride ter Pogačar iz UAE Emirates. Preostali Slovenci v tem času okrevajo po dirki po Italiji ali pa se pripravljajo na nove preizkušnje.

Lani se je Tratnik kot prvi spustil pod mejo 50 minut (49:59), Pogačar pa je njegov mejnik danes krepko popravil. Uro je ustavil pri 49:34, Mohorič pri 50:03, Tratnik pa 50:19. Slednji je na prvem obratu še imel dve sekundi prednosti pred Pogačarjem.

"Upal sem na najboljše, zmage pa nisem pričakoval. Dal sem vse od sebe in sem vesel, da sem zmagal," pravi Pogačar. Foto: UAE Emirates

"Dober čas sem postavil, res je. Nekako sem pričakoval, da bomo vsi izboljšali čase, ker je veter več ali manj pihal v hrbet. Sem zadovoljen. Upal sem na najboljše, zmage pa nisem pričakoval. Dal sem vse od sebe in sem vesel, da sem zmagal. Do Domžal v drugem krogu nisem pospeševal. Ko sem obrnil, sem šel na vse ali nič in zneslo mi je," je povedal 20-letni Pogačar, ki bo že v nedeljo dirkal na veliki nagradi Lugana, zatem pa ga čaka domača dirka po Sloveniji. Iz avtomobila ga je tokrat spremljal selektor Andrej Hauptman.

DP v vožnji na čas je bil uvod v Maraton Franjo. V soboto bo na sporedu maraton Barjanka (83 km), družinsko-šolski maraton (25 km) in preizkušnja za najmlajše (1,5 km). Vrhunec prireditve bosta nedeljski veliki maraton (156 km) in mali maraton (97 km).

