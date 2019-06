Italijan z rekordnim časom slavil na Franji, Robi Kranjec odkljukal svojo prvo dirko #foto

Organizatorji so ta konec tedna pod streho več kot uspešno spravili že 38. maraton Franja, tridnevni kolesarski praznik, ki so ga pod taktirko zdaj že pokojnega Zvoneta Zanoškarja na pobudo Toneta Fornezzija Tofa prvič izvedli 22. julija 1982. Franja svoj vrhunec že tradicionalno doživlja v nedeljo, ko sta na sporedu mala in velika Franja, razdalji na 97 in 156 kilometrov.

Ste kolesarili na mali ali veliki Franji? Preverite, morda vas je ujel objektiv Matica Ritonje iz Sportide:

Rekorda sta padla na obeh razdaljah, na mali Franji ga je s časom 2:22:44 postavil lanski zmagovalec Miha Alič, ki je kar štiri minute izboljšal lanski rezultat, na veliki Franji pa je prav tako z rekordnim časom 3:39:38 slavil Manuel Fedele. Italijan, ki je zadnje kilometre vozil skupaj slovenskim kolesarjema Deanom Bratušem in Matejem Lovšetom, je v ciljni ravnini na Ameriški aveniji dobil šprint, Slovenca pa sta se morala zadovoljiti z drugim in tretjim mestom. V prvi deseterici so končali še trije Slovenci: Matej Kravos je bil šesti, Gregor Tekavec osmi, deseterico pa je zaključil Aleš Hren.

Miha Alič je ponovil lanski uspeh in zmagal na mali Franji, s tem, da je za kar štiri minute izbojšal lanski čas. 97 kilometrov je prevozil v času 2:22:44. Foto: Alenka Teran Košir

Tesno je bilo tudi v rezultatski tabeli male Franje, kjer je Jani Prešeren za zmagovalcem Aličem zaostal zgolj za 14 sekund.

"Z Janijem sva zelo dobro napredovala v klanec, kjer sva se odcepila od vseh ostalih in zložno prišla do cilja, nakar sem približno štiri kilometre pred ciljem nekoliko dodal in se v sam pripeljal v cilj," je potek dirke opisal Alič, ki se mu je na široko smejalo ob ponovitvi lanskega dosežka.

Razlog za tako veliko izboljšanje časa je našel v vetru, ki je kolesarjem pihal v hrbet, predvsem pa v zložnem sodelovanju s Prešernom, ki je v cilj pripeljal kot drugi.

"Mala Franja poteka prav skozi moj kraj Lučine in zato mi še toliko več pomeni, da se je udeležim. Vzdušje je fenomenalno, še posebej na gorskem cilju v Suhem dolu," je priznal Alič, ki se ukvarja s komercialo, na kolesu pa je predvsem zato, da si razbremeni glavo. Po dveh zmagah na mali Franji je priznal, da je morda res napočil čas, da zagrize še v daljšo razdaljo.

Na veliki Franji slavila Slovenka

V ženski konkurenci je zmaga na mali Franji z naskokom več kot petih minut pripadla Italijanki Antonelli Incristi, na veliki pa je s tremi sekundami prednosti pred Katarino Novak slavila Tina Brelih iz kamniške kolesarske ekipe Alpe, ki je rezultatski izkupiček ocenila z izjavo "Nad pričakovanji. Danes sem mislila, da bom samo prežvečila Franjo, na koncu pa se je izkazalo, da sem kar prva od žensk," je bila zadovoljna aktualna amaterska državna prvakinja v cestnem kolesarstvu, ki je tako uresničila še enega od svojih športnih ciljev.

Nekdanji smučarski skakalec Robi Kranjec se je danes udeležil svoje prve kolesarske dirke. Odločil se je za daljšo razdaljo in bil nad izkušnjo navdušen. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Robi Kranjec odkljukal prvo kolesarsko dirko

Vsi pa na Franji niso lovili rekordov, ampak so v ospredje postavljali predvsem premagovanje samega sebe. Med njimi je bil prvič tudi nekdanji smučarski skakalec Robi Kranjec, ki si je pred koncem skakalne kariere (smuči je v kot postavil marca letos na zaključku sezone v Planici) kupil kolo in se precej resno in podjetno lotil svojega novega hobija.

Danes se je udeležil svoje prve kolesarske dirke in že kar takoj izbral veliko Franjo. "Super izkušnja, res je malo nevarno, saj voziš v skupini in sem bil dvakrat precej blizu tistim, ki so bili udeleženi v padec, a se je k sreči vse super izteklo. Tudi tekmovalna žilica je prišla do izraza, to je res, še posebej moja trma in glede na to, da sem v kolesarstvu šele začetnik, sem lahko res zadovoljen," se je smejalo Kranjcu, ki ima v letošnji sezoni na števcu že skoraj dva tisoč kilometrov.

Vsak kolesar ima svojo zgodbo in svoje razloge za kolesarjenje in udeležbo na kolesarskih tekmovanjih. Anton Alič, zakonca Dragica in Andrej Habjan so se odločili za malo Franjo. Foto: Alenka Teran Košir

Nasmejani in zadovoljni so se v cilju muzali tudi trije Gorenjci, ki so odpeljali malo Franjo.

"Za mano je devet Franj, pet velikih in štiri male in na dirki imam vedno zelo lep občutek. Kar nekaj mojih vrstnikov ni več med nami, zato sem pri 64 letih še toliko bolj zadovoljen, da sem še vedno lahko na kolesu, pa tudi čas, tri ure in 14 minut je za "penzionista", kot sem, zelo v redu," je pripovedoval Andrej Habjan. "Kolesarim veliko, tudi v službo. Sicer pa Franja zame ni vrhunec sezone, živim za pokal Schneekoppe, ki poleg Franje vključuje še Maraton Alpe in Juriš na Vršič."

Z malo Franjo je opravila tudi njegova žena Dragica Habjan, ki se je s kolesarstvom začela ukvarjati šele pred petimi leti, pri 55 letih, ko se je želela ukvarjati z nečim, kar bo le njeno. "Začela sem s tekom, pozneje sem preklopila na kolo. Začelo se je zelo počasi, postopoma. Najprej sem si želela teči samo do prvega prometnega znaka tako kot sem postopoma kolesarila. Najprej samo do Kranja, potem samo do Ljubljane in tako naprej. Priznava, da je v prvih letih v cilj prihajala med zadnjimi, danes pa je slika precej drugačna. "Vse je v glavi," pravi gospa, ki se tudi v službo vsak dan zapelje s kolesom. Tako kot njen mož se tudi ona udeležuje pokala SSSS in je lani v svoji kategoriji celo zmagala.

Tudi njegov kolega Anton Alič iz Hotavelj je bil izjemno zadovoljen s svojo predstavo. "Danes sem prvič prekolesaril malo Franjo, predvsem na Andrejevo pobudo, pred tem sem se najmanj desetkrat udeležil velike Franje," je bil ponosen Alič.

Kolesarsko dogajanje se je začelo že v petek, ko je bil na sporedu kronometer, ki se ga je udeležilo okrog 450 kolesarjev (naslov državnega prvaka sta slavila Tadej Pogačar in Eugenija Bujak), včeraj pa so na svoj račun prišle družine (okrog 2500 udeležencev) in rekreativni kolesarji, ki so se zapeljali po lani premierno uvedeni 85 kilometrov dolgi Barjanki (okrog 450 udeležencev).

Rezultati 38. maratona Franja: Velika Franja (156 km), moški: Manuel Fedele ITA (ASD Team Go Fast) 3:39:38.2 Dean Bratuš SLO (Tuš team) 3:39:38.6 Matej Lovše SLO 3:38:38.8 ... Velika Franja, ženske: 1. Tina Brelih SLO (KD Alpe SiS) 4:02:57 2. Katarina Novak SLO (BTC City Ljubljana) 4:03:00 3. Odette Bertolin ITA (Team Zerotest) 4:05:59 … Mala Franja (97 km), moški: 1. Miha Alič SLO (KD LPP) 2:22:44 2. Jani Prešeren SLO Smart Com 2:22:58 3. Mutlu Ercevik (TUR) ISS Cycling Team 2:25:58 Mala Franja, ženske: 1. Antonella Incristi ITA (ASD Team Friuli Sanvitese) 2:28:43 2. Mateja Marn SLO (JB Team Novo mesto) 2:35:12 3. Dunja Kerpan SLO (Kolesarsko društvo Brda) 2:42:44

