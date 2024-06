Na maratonu Franja danes veliki in mali maraton #video

Na velikem maratonu bodo kolesarji izpred BTC krenili proti Tržaški cesti vse do Brezovice in Vrhnike, kjer jih čaka 4,6 kilometra dolg vzpon čez vrhniški klanec do Logatca in Kalc, kjer bodo nato zavili desno proti Godoviču.

Sledi še spust proti Idriji in Želinu, zaradi katerega bo cesta med Godovičem in Idrijo med 9.40 in 13.05 zaprta za ves promet. Vse zapore in obvoze so organizatorji zbrali na spletni strani pod naslovom https://franja.org/wp-content/uploads/2024/05/Opisi-tras-in-zapore-2024.pdf.

Kolesarji bodo nato krenili proti Cerknemu, kjer jih čakata vzpon na Kladje in nato spust do Trebije.

Pot gre nato vse do Gorenje vasi in Škofje Loke, kjer zavije desno proti Jeprci in Vodicam, nato pa še proti Skaručni. Kolesarje čaka še pot skozi Povodje, Gameljne in Črnuški most. Zadnji del poti vključuje Štajersko cesto do krožišča Žale in Pokopališko cesto do Šmartinske, kjer se pred BTC tudi konča.

Po delu proge velikega maratona bo potekal tudi mali maraton, ki se odcepi pri Dolgem mostu in nato nadaljuje skozi Kozarje, Dobrovo in Horjul vse do Vrzdenca. K progi velikega maratona se ponovni priključi v Gorenji vas. Start preizkušnje bo ob 10.40.

Na veliki maraton je uradno prijavljenih več kot 1.200 kolesarjev, na malega pa več kot 1.800.