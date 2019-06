Rogličevi včeraj v Franciji tarča tatov, danes slavili zmago

Wout Van Aert, kolesar ekipe Jumbo Visma, za katero tekmuje tudi slovenski as Primož Roglič, je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke Criterium du Dauphine, 26,1 dolgega kronometra v Roannu. Belgijec je bil na progi za 31 sekund hitrejši od Američana Tejaya Van Garderena in 47 sekund od Nizozemca Toma Dumoulina.

Vodstvo v skupnem seštevku je prevzel Britanec Adam Yates, ki je z zaostankom 51 sekund zasedel šesto mesto, pred njim sta bila še en Rogličev moštveni kolega, Nizozemec Steven Kruijswijk, in Nemec Emanuel Buchmann.

🏆 La victoire pour @WoutvanAert !

💛 Le Maillot Jaune pour @AdamYates7 !



⏪ Revivez en vidéo les arrivées des 2⃣ gagnants du jour !



🏆 @WoutvanAert claims the win !

💛 @AdamYates7 claims the Yellow Jersey!



⏪ Relive the finish of the 2⃣ winners of today!#Dauphiné pic.twitter.com/1TugQenRwb — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 12, 2019

Zdaj ima kolesar ekipe Mitchelton-Scott štiri sekunde prednosti pred doslej vodilnim rojakom Dylanom Teunsom, Van Garderen na tretjem mestu zaostaja šest, Danec Jakub Fuglsang na petem sedem, Kruijswijk na šestem pa 24 sekund.

💛🇬🇧 @AdamYates7 prend le @MaillotjauneLCL pour 4'' avec un objectif clair : le garder jusqu'à Champéry !



💛🇬🇧 @AdamYates7 takes the Yellow Jersey by 4'' with a clear ambition : to keep it until Champéry!#Dauphiné pic.twitter.com/lD7L9cIzTm — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 12, 2019

Jumbo-Visma tarča tatov Foto: Vid Ponikvar Pred včerajšnjo tretjo etapo kriterija Dauphine pa je bila Rogličeva ekipa tarča tatov. S strehe avtomobila jim je 90 minut pred začetkom etape nekdo izmaknil Bianchijevo kolo prepoznavne barve, ki je pripadalo Lennardu Hofstedeju, ki na dirki opravlja vlogo pomočnika. Tat je bil drzen in spreten, je povedal direktor moštva Frans Maasen: "Presenetil nas je. Očitno je dobro opazoval, kako smo kolesa pritrjevali na streho avtomobila in se naučil, kako ga vzeti dol. Mehanik se je za trenutek oddaljil, šel je do drugega klubskega avtomobila pop drugo kolo, ko se je vrnil, je opazil, da eno kolo manjka. V okolici je bilo sicer veliko ljudi, tako gledalcev kot članov ekip."

Tratnik ni izpolnil pričakovanj

Od treh Slovencev je bil po pričakovanju najhitrejši Jan Tratnik, a z 28. mestom ni povsem izpolnil pričakovanj navijačev po nekaterih letošnjih odličnih dosežkih v uri resnice. Zaostal je minuto in 58 sekund. Luka Mezgec je bil 116. (+4:39), Luka Pibernik pa 130. (+5:01).

V skupnem seštevku je Tratnik 43., za vodilnim zaostaja šest minut in 49 sekund, Mezgec 97. (+23:28), Pibernik pa 129. (+37:34).

Izidi 4. etape, kronometer (Roanne – Roanne, 26,1 km): 1. Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma 33:38 2. Tejay van Garderen (ZDA) EF Education First + 0:31 3. Tom Dumoulin (Niz) Team Sunweb 0:47 4. Steven Kruijswijk (Niz) Team Jumbo-Visma 0:49 5. Emanuel Buchmann (Nem) Bora-Hansgrohe 0:51 6. Adam Yates (VBr) Mitchelton-Scott 0:56 7. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:59 8. Nils Politt (Nem) Katjuša-Alpecin 1:05 9. Jakob Fuglsang (Dan) Astana Pro Team 1:07 10. Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 1:10 … 28. Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida 1:58 116. Luka Mezgec (Slo) Michelton-Scott 4:39 130. Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 5:01 Skupni vrstni red: 1. Adam Yates (VBr) Mitchelton-Scott 12;27:26 2. Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida 0:04 3. Tejay van Garderen (ZDA) EF Education First 0:06 4. Jakob Fuglsang (Dan) Astana Pro Team 0:07 5. Steven Kruijswijk (Niz) Team Jumbo-Visma 0:24 6. Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:25 7. Emanuel Buchmann (Nem) Bora-Hansgrohe 0:26 8. Aleksej Lucenko (Kaz) Astana Pro Team 0:30 9. Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma isti čas 10. Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:40 … 43. Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida 6:49 97. Luka Mezgec (Slo) Michelton-Scott 23:28 129. Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 37:34

