Padla in se poškodovala tudi ena od najboljših kolesark na svetu

Trikratna svetovna prvakinja in druga na letošnji lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci) je vodstvo na šestetapnem britanskem Touru prevzela po drugi etapi v Kentu, ko je dobila ciljni šprint. Že včeraj se je kolesarka ekipe CCC-Liv mojstrsko rešila padca, danes pa te sreče ni imela.

Vosova je danes do padca kolesarila v zeleni majici vodilne:

Na enem od vmesnih šprintov na letečem cilju tretje etape se je zapletla v večji skupini kolesark, padla in zaradi poškodb (te so po poročanju tujih medijev k sreči lažje, podplutbe in odrgnine ima tudi po obrazu) odstopila. "Hitrost skupine je pri približevanju drugemu letečemu cilju dneva močno narasla, padla pa sem zaradi luknje v cestišču. Opazila sem jo prepozno in se ji nisem mogla več izogniti. Padla sem na glavo, a sem jo razen nekaj prask in odrgnin odnesla srečno," je povedala 32-letna nizozemska šampionka, ki pa je vseeno pristala v bolnišnici, saj je bilo nekaj teh ran treba zašiti.

Takole se je včeraj mojstrsko rešila ped padcem:

Ni pa bila edina, ki je pristala na tleh. V množičnem padcu na 65. kilometru etape so jo skupile tudi njeni klubski kolegici Jeanne Korevaar in Valerie Demey pa tudi kolesarka ekipe Trek-Segafredo Trixi Worrack.

