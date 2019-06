Etapni zmagovalec z Gira bo eden glavnih adutov za zmago na dirki Po Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralska ekipa kolesarske svetovne serije Mitchelton-Scott bo na dirki Po Sloveniji računala na zmagovalca etape pred kratkim končane Dirke po Italiji, Kolumbijca Estebana Chavesa, in zmagovalca etape v Ljubljani leta 2017 Luko Mezgeca.

Sto štiriinšestdeset centimetrov visok in 55 kilogramov težak kolesar iz Bogote v Kolumbiji bo zagotovo eden glavnih favoritov za končno zmago. Je specialist za težke etapne dirke. Letos je na Dirki po Italiji dobil 19. etapo z vzponom na San Martino di Castrozza. Leta 2016 je bil drugi na Giru in tretji na Vuelti.

Luka Mezgec se vrača na domačo dirko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na slovenski pentlji bo tako nastopilo kar pet kolesarjev, ki so skupaj zmagali na šestih etapah na nedavno končani Dirki po Italiji. Poleg Chaves še Damiano Cima, Cesare Benedetti, Fausto Masnada in Pascal Ackermann.

V ekipi Mitchelton-Scott so poleg Chavesa in Mezgeca še Italijan Edoardo Affini, Novozelandec Dion Smith ter Avstralci Lucas Hamilton, Cameron Meyer in Callum Scotson.

