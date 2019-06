Kralj šprinta na Giru prihaja v Slovenijo: Slišim, da imate odlično dirko. #video

Pascal Ackermann o uspehu kariere, padcu na Giru in dirki Po Sloveniji:

Dve etapni zmagi, eno drugo (v 18. etapi ga je za nekaj centimetrov ugnal ubežnik Damiano Cima iz ekipe Nippo Vini Fantini Faizanè) in dve tretji mesti na Giru sta bili dovolj, da je večno nasmejani nemški šprinter oblekel ciklamno majico kralja šprinta. Bitka za najboljšega šprinterja je bila tesna. Nemec je Francoza Arnauda Démarja v boju za ciklamno majico ugnal za pičlih 13 točk.

V Italiji je uresničil otroške sanje

"Že kot otrok sem sanjal o tem, da bi zadnji dan stal na zmagovalnem odru tritedenske dirke. Da pa se je to zgodilo že na moji prvi dirki Grand Tours, tega res nisem pričakoval," je 180 centimetrov visok kolesar iz nemškega Kandela razlagal v novinarski coni veronske arene, kjer so organizatorji 102. izvedbe rožnate pentlje pripravili veličasten zaključek dirke.

Ackermann je bil eden od redkih šprinterjev, ki so na letošnjem Giru zdržali serijo gorskih etap v zadnjem tednu, se med drugim povzpeli tudi na 1.852 metrov visoki Moritirolo in Passo Manghen 2.047 metrov nad morjem, in si lizal rane po hudem padcu v zaključku 10. etape.

Ob koncu 10. etape bližnje srečanje z asfaltom

"Kar nekaj kože sem takrat pustil na asfaltu. Bilo je zelo boleče, a k sreči imam za seboj res dobro ekipo, ki me je vseskozi podpirala in me bodrila, naj vztrajam," je pripovedoval kolesar BORE hansgrohe.

Ackermann je zmagal v 2. in 5. etapi letošnjega Gira. Foto: Giro/LaPresse

Petindvajsetletni svetlolasec je v svet profesionalnega kolesarstva vstopil leta 2013, z 19 leti, ko se je pridružil nemški kontinentalni ekipi Rad-Net Rose. Leta 2017 je prestopil v WorldTour ekipo Bora hansgrohe, kjer ne manjka vrhunskih šprinterjev. V ekipi s temi lastnostmi izstopata Peter Sagan in Sam Bennett.

V Sloveniji si želi nadaljevanja dobrih predstav z Gira

Ackermann bo nastopil tudi na 26. izvedbi slovenske pentlje. "Želim si, da bi nadaljevali tisto, kar smo začeli na Giru," je dejal. Svojo priložnost bo iskal predvsem na 1. etapi od Ljubljane do Rogaške Slatine in zadnji, peti etapi od Trebnjega do Novega mesta. Po slovenskih cestah do zdaj še ni kolesaril.

Glavni slovenski adut na dirki bo 20-letni kolesarski up Tadej Pogačar (UAE Emirates), letos že zmagovalec Dirke po Algarvu (Ackermann je tudi tam zmagal v seštevku šprinterjev) in Kaliforniji. Na poti do uspeha pred domačimi navijači bo lahko računal tudi na podporo Jana Polanca, letos 14. na Giru, ki mu bo v spominu ostal tudi po tem, da je dve etapi prevozil v prestižni rožnati majici vodilnega na dirki. V dresu Emiratov bo nastopil tudi italijanski zvezdnik Fabio Aru, ki se vrača po poškodbi.