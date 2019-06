Nov dopinški škandal v kolesarstvu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španec Juan Jose Cobo Acebo je novo ime na seznamu dopinških grešnikov v svetu profesionalnega kolesarstva. Zdaj že upokojenega kolesarja so ujeli na podlagi vnovičnega preverjanja izsledkov krvnih vzorcev iz njegovega biološkega potnega lista v obdobju 2009 - 2011. Odlični hribolazec je leta 2011 postal skupni zmagovalec španske pentlje Vuelte.

Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je v četrtek sporočila, da so 38-letnega Coba spoznali krivega kršitve protidopinških pravil. To pomeni, da bi Španec lahko ostal brez svojega edinega naslova zmagovalca skupnega seštevka, poleg italijanskega Gira in francoskega Toura, ene od treh velikih tritedenskih kolesarskih dirk.

Leta 2011 je Cobo, ki je takrat vrtel pedala za špansko moštvo Geox-TMC, osvojil rdečo majico skupnega zmagovalca.

Drugo in tretje mesto v seštevku španske pentlje je takrat pripadlo Britancema, članoma ekipe Sky, Chrisu Froomu in Bradleyju Wigginsu. Če bo Cobo izgubil rdečo majico, bo naslov skupnega zmagovalca pripadel Froomu, štirikratnemu zmagovalcu Toura, ki je sicer v hudem padcu med ogledom trase pred 4. etapo kriterija Dauphine utrpel več zlomov in se trenutno zdravi v bolnišnici v Franciji.

Coba, ki je nazadnje dirkal za turško ekipo, so spoznali krivega uporabe v športu prepovedanih snovi na podlagi vnovičnega pregleda krvne slike iz biološkega potnega lista, ki je odstopala od normalne.