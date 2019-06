Bo na Touru manjkal tudi nizozemski zvezdnik Dumoulin?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Do Toura ne bi smelo biti težav, ali bom na njem nastopil, pa je odvisno od mojega kolena," del pogovora iz njegovega intervjuja za nizozemski časnik De Limburger prinaša spletna stran Cycling Weekly. "Če se stanje ne bo izboljšalo, nima smisla nastopiti na Touru. Za zdaj te možnosti še nisem izključil, v zadnjih tednih je s kolenom bolje, a napreduje prepočasi," je zaskrbljen drugouvrščeni z lanskega Toura in zmagovalec Gira leta 2017.

"Rad bi bil v boljši formi in se boril za zmage, ampak nisem"

Poškodoval se je prav na italijanski pentlji, letos pri padcu v prvem tednu. Z Gira je odstopil in misli preusmeril na Tour, pripravljenost pa tako kot številni drugi favoriti preverja te dni na kriteriju Dauphine, ki se je izkazal za izjemno nesrečnega za Chrisa Frooma, ta tako julija ne bo mogel napadati svoje pete zmage na največji dirki na svetu. Dumoulin je na sredinem kronometru zasedel tretje mesto, v skupnem seštevku pa je daleč od vrha.

"Moj nastop je bil v redu, ampak zmagovalcu v meni to ni dovolj. Vedno si želim več in sem seveda razočaran, ko mi ne uspe, pa čeprav se zavedam, da v tem trenutku nisem v formi za zmage. Rad bi bil v boljši formi in se boril za zmage, ampak nisem," je še povedal svetovni prvak v vožnji na čas iz leta 2017.

Tour de France se bo začel 6. julija v Bruslju.

