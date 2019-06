Aruja vendarle ne bo na slovenski pentlji

Italijanski kolesarski zvezdnik Fabio Aru vendarle ne bo nastopil na dirki po Sloveniji, saj se je z ekipo UAE Emirates danes odločil, da v istem terminu nastopi na dirki po Švici. Dirka po Sloveniji bo potekala med 19. in 23. junijem, dirka po Švici pa od 15. do 23. junija.

Prireditelji slovenske pentlje so pred dnevi s ponosom sporočili, da zmagovalec dirke po Španiji in drugi z dirke po Italiji prihaja dirkati na slovenske ceste, a temu sodeč po objavi UAE Emirates ne bo tako.

V Švici še ni dirkal

Aru se je sicer po daljši odsotnosti zaradi operacije arterije v tekmovalno karavano vrnil v nedeljo na veliki nagradi Lugana, kjer je nastopil vzpodbudno. "Vesel sem, kako so šle stvari na dirki, zadovoljen sem z občutki in nogami. To je pomemben korak na poti vrnitve k dirkanju: ritem, intenzivnost in dinamika so drugačni kot na treningih. Glede na vzpodbudne znake v Luganu mi je ekipa ponudila, da nastopim na dirki po Švici. Na njej bom debitiral. Imel bom možnost, da dirkam devet dni, skušal bom biti vsak dan boljši," je povedal Aru.

UAE Emirates sicer na slovensko dirko pošilja dva Slovenca. Prvo ime bo Tadej Pogačar, njegov pomočnik na poti do novega vrhunskega rezultata bo Jan Polanc.

