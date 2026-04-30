V živo: Bo Tadej Pogačar obdržal rumeno majico ali mu bo kdo prekrižal načrte?

Na Dirki po Romandiji, kjer je po včerajšnji etapni zmagi v vodstvu Tadej Pogačar, ki bo spet oblekel rumeno majico, v kateri se odlično počuti, bo danes na sporedu 2. etapa od Rueja do Vucherensa. Etapa bo razgibana, nekoliko lažja od uvodne, a vključuje več skupnega vzpona. Na 173,7 kilometra dolgi trasi kolesarje čaka približno 2700 višinskih metrov, ki se začnejo že v prvih kilometrih. Etapa se je z zaprto vožnjo začela ob 13.20, najboljši pa naj bi cilj dosegli okoli 17. ure.

Etapa bo potekala na krožni trasi s tremi krogi, zaključek pa bo na krajšem vzponu. Ključna klanca na trasi sta Chapelle in zaključni vzpon v Vullien (3,1 km s povprečnim naklonom 5,4 %), kjer bo tudi cilj etape. Profil ustreza specialistom za klasike (puncheurjem), vendar je možen tudi sprint manjše skupine. Zaradi razgibanega terena se lahko posreči tudi pobeg ubežnikov.

Profil 2. etape Dirke po Romandiji:

Na najbolj “sprinterski” etapi letošnje dirke, kjer na startni listi ni izrazitih klasičnih sprinterjev, je glavni favorit Dorian Godon (INEOS Grenadiers). Francoski državni prvak je že dobil prolog, po odstopu moštvenega tovariša Oscarja Onleya, ki ga je ustavila bolezen, pa je postal prvo ime ekipe.

Med kandidate za zmago se seveda uvršča tudi Tadej Pogačar, če se bo odločil napasti ali sprintati. Močna alternativa v ekipi UAE je Ivo Oliveira, ki je že v prologu pokazal odlično formo.

Ne gre spregledati še Axla Zingla (Visma), domačina Maura Schmida (Jayco AlUla) ter izjemno nadarjenega 19-letnega Danca Alberta Philipsena (Lidl-Trek), ki je včeraj dobil sprint prve zasledovalne skupine, v kateri je bil tudi Primož Roglič.

Profil etape dopušča več možnih scenarijev, od poznih napadov do sprinta razrdečene skupine.

Pogačar ima v skupni razvrstitvi dirke zdaj sedem sekund prednosti pred Florianom Lipowitzem (Red-Bull-BORA-hansgrohe), Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) zaostaja 16 sekund, včeraj četrti Jorgen Nordhagen, nekdanji smučarski tekač, danes član ekipe Visma | Lease a Bike) pa 23. Roglič je z zaostankom 32 sekund skupno na šestem mestu. Na dirki kot pomočnika nastopata še dva Slovenca, Jan Tratnik in Domen Novak.

