Agencija, ki je sredi noči testirala Pogačarja in Vingegaarda, pojasnila svoje razloge

Mednarodna agencija za testiranje (ITA), ki si je zaradi nočnega dopinškega testiranja Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda med dvema zahtevnima gorskima etapama na Touru prislužila val kritik, je pojasnila, zakaj morajo dopinške kontrole v nekaterih primerih potekati tudi ponoči.

Mednarodna agencija za testiranje (ITA), ki v imenu Mednarodne kolesarske zveze (UCI) vodi protidopinške kontrole v kolesarstvu, je v pisnem odgovoru za danski medij Feltet potrdila, da so med dirko opravljali tudi nočna testiranja, in ob tem priznala, da lahko takšne kontrole vplivajo na spanec in regeneracijo kolesarjev.

"ITA se zaveda, da lahko testiranja ponoči zmotijo spanec in regeneracijo kolesarjev. Zato skušamo, kolikor je le mogoče, zmanjšati vpliv testiranj na športnike," so zapisali pri agenciji, vendar niso podrobneje pojasnili, katere ukrepe sprejemajo, da bi ta vpliv omejili. Prav tako niso neposredno odgovorili na vprašanje, ali bi bilo mogoče testiranja opraviti ob drugem času, ne da bi se pri tem zmanjšala njihova učinkovitost.

"Učinkovito testiranje mora biti mogoče tudi zunaj običajnih ur"

Pri ITA vztrajajo, da njihova naloga ni zgolj zmanjševanje nepotrebnih motenj za športnike, temveč predvsem zagotavljanje učinkovitega protidopinškega sistema.

Nadzornika ITA na olimpijskih igrah, fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

"ITA je v imenu UCI odgovorna za učinkovitost protidopinškega programa v kolesarstvu in za integriteto tekmovanj. Zato mora biti učinkovito testiranje v omejenem in upravičenem obsegu mogoče izvajati tudi zunaj običajnih ur," so pojasnili.

Po njihovih navedbah se vse odločitve o testiranju na Dirki po Franciji sprejemajo v skladu s strategijami ITA, Svetovnim protidopinškim kodeksom, protidopinškimi pravili UCI in francosko zakonodajo.

"Vsa testiranja na Dirki po Franciji in drugih mednarodnih tekmovanjih, vključno z odločitvami o času izvedbe kontrol, potekajo v skladu s strategijami ITA, Svetovnim protidopinškim kodeksom, pravili UCI in francosko zakonodajo. Pri tem ustrezno upoštevamo dobrobit kolesarjev, enako obravnavo in njihove temeljne pravice," so dodali.

Vingegaard: Ko vpliva na spanec in predstavo, ni več dobro

Jonas Vingegaard je že pred začetkom nedeljske etape poudaril, da podpira protidopinške kontrole, vendar se mu je testiranje ob drugi uri zjutraj zdelo pretirano. Podobno izkušnjo je imel Tadej Pogačar, ki so ga testirali okoli pete ure zjutraj. Slovenec je povedal, da je spal le štiri ure, po odhodu nadzornikov pa ni mogel več zaspati. Po Vingegaardovem padcu je previdno opozoril, da bi lahko pomanjkanje spanca vplivalo na zbranost in posledično tudi na varnost kolesarjev.

"Morda si nekoliko manj osredotočen, če je bil tvoj spanec popolnoma prekinjen. Ne pravim, da je bil to vzrok za padec, vendar bi lahko imelo določen vpliv," je dejal Pogačar. Tudi Vingegaard nočne kontrole ni želel neposredno povezati s padcem. "Zagotovo ni pomagala. Ali je povzročila padec, pa ne morem reči. Tega ne želim uporabljati kot izgovor, saj je to pač kolesarstvo," je za danski TV 2 povedal Vingegaard.

Dogodek je kljub temu še okrepil razpravo o tem, kako naj protidopinške ustanove zagotavljajo učinkovit nadzor, ne da bi pri tem preveč posegale v regeneracijo, zbranost in varnost športnikov.

Drug vidik pa je ponudil še nizozemski strokovnjak Douwe de Boer, ki pravi, da so na Touru na udaru vsi kolesarji, ki niso Francozi. Marsikdo se je namreč vprašal, zakaj nadzorniki ponoči niso obiskali tudi velikega francoskega aduta Paula Seixsasa, ki je nekaj ur prej blestel v 14. etapi in oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja.

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