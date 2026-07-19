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Avtor:
J. L.

Nedelja,
19. 7. 2026,
18.16

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Remco Evenepoel Isaac Del Toro Tour de France Tour de France Dirka po Franciji padec slovo

Nedelja, 19. 7. 2026, 18.16

1 ura, 1 minuta

Pogačar po slovesu Vingegaarda: Tour ne bo več isti

Avtor:
J. L.

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Tadej Pogačar | Tadej Pogačar je po odstopu Jonasa Vingegaarda poudaril, da Tour brez njegovega velikega tekmeca ne bo več isti. | Foto Reuters

Tadej Pogačar je po odstopu Jonasa Vingegaarda poudaril, da Tour brez njegovega velikega tekmeca ne bo več isti.

Foto: Reuters

Po kaotični 15. etapi Dirke po Franciji je Tadej Pogačar največ besed namenil Jonasu Vingegaardu, ki je po grdem padcu končal letošnji Tour. Slovenski nosilec rumene majice je ob odstopu velikega tekmeca poudaril, da "Tour brez njega ne bo več isti", saj je njuno rivalstvo v zadnjih letih preraslo v spoštovanje in prijateljstvo. Spregovoril je tudi o zaključku in dvoboju z Remcom Evenepoelom, ki je slavil etapno zmago.

Nosilec rumene majice Tadej Pogačar je po koncu 15. etape največ besed namenil nesrečnemu Jonasu Vingegaardu, ki je po grdem padcu končal nastope na letošnji Dirki po Franciji. Slovenski šampion je poudaril, da sta z Dancem v zadnjih letih razvila veliko medsebojno spoštovanje, njuno rivalstvo pa je preraslo tudi v prijateljski odnos.

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Pogačarjev poklon največjemu rivalu

“Zelo žalostno je, da je Jonas odstopil. Od leta 2021 sva se vedno borila za zmago. Morda na začetku nisva imela najboljšega odnosa, v zadnjih dveh letih pa sva postala dobra tekmeca. Spoštovala sva se in postala tudi nekakšna prijatelja. Tour brez njega ne bo več isti,” je dejal Pogačar.

Na zaključnem vzponu je Pogačar pripravljal teren za moštvenega kolega Isaaca del Tora, ki pa po padcu ni imel dovolj moči, da bi strl Remca Evenepoela. | Foto: Reuters Na zaključnem vzponu je Pogačar pripravljal teren za moštvenega kolega Isaaca del Tora, ki pa po padcu ni imel dovolj moči, da bi strl Remca Evenepoela. Foto: Reuters

Pogačar in Vingegaard sta v zadnjih letih postala osrednji imeni boja za rumeno majico, zato ima Dančev odstop dodatno težo. Tour je z njim izgubil enega svojih največjih dvobojev, pa čeprav je imel Pogačar pred nedeljsko etapo že 4:30 naskoka pred članom ekipe Visma | Lease a Bike.

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Nočna kontrola in padec na spustu

Pogačar se je dotaknil tudi dopinške kontrole, ki je Vingegaardu in njemu ponoči prekinila spanec. Danec je že pred začetkom etape razkril, da so ga kontrolorji obiskali ob dveh zjutraj - Pogačarja so ob 5. uri -, nato pa je potreboval približno 40 minut, da se je lahko vrnil v sobo.

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"Tudi mi smo imeli zjutraj dopinško kontrolo. Morda je bil zaradi tega njegov spanec slabši in je bil na spustu nekoliko manj osredotočen. Nikogar ne obtožujem, mogoče pa je povezano. Žalostno je, da mora zapustiti dirko," je razmišljal nosilec rumene majice.

UAE kljub padcu slavil skoraj popoln dan

Za UAE Team Emirates-XRG se etapa ni končala z zmagoslavjem. Stavili so na Isaaca del Tora, ki se je kljub padcu in bolečinam obdržal med najboljšimi, osvojil tretje mesto in se v skupnem seštevku povzpel na tretje mesto. Veliki zmagovalec dneva je postal Remco Evenepoel, Pogačar mu je v zaključku le sledil in ga ni ogrožal pri etapnem uspehu.

Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku pet minut prednosti pred Remco Evenepoelom, ki je zdaj drugi v skupnem seštevku. | Foto: Reuters Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku pet minut prednosti pred Remco Evenepoelom, ki je zdaj drugi v skupnem seštevku. Foto: Reuters

"Za nas je bil to popoln dan. Poskusili smo z Isaacom, saj mu je zaključni vzpon ustrezal. Po padcu je čutil bolečine in izgubil nekaj samozavesti, vendar je imel dober dan. Zdaj je v beli majici in tretji v skupnem seštevku. Težko bi bil bolj zadovoljen," je povedal Pogačar, ki ima pred prostim dnevom 5 minut prednosti pred najbližjim zasledovalcem - po novem je to Remco Evenepoel.

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Evenepoel poslal opozorilo pred zadnjim tednom

Etapno zmago je torej na koncu osvojil Evenepoel, ki je v zaključku strl odpor slovenskega zvezdnika. Pogačar mu je za predstavo čestital in opozoril, da bo Belgijec v zadnjem tednu še zelo nevaren.

"Vsa čast Remcu. Plateau de Solaison je skoraj 30-minutni test in dosegali smo ene najboljših številk. Včasih Remco potrebuje psihološko spodbudo, ta zmaga pa mu jo bo zagotovo dala. Raketa je. Naslednji teden bo prava nadloga," je sklenil Pogačar.

Rezultati 15. etape Dirke po Franciji

Mesto Kolesar Ekipa Čas/zaostanek
1. Remco Evenepoel Red Bull - Bora - Hansgrohe 4:23:09
2. Tadej Pogačar UAE Team Emirates-XRG isti čas
3. Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG + 0:06
4. P. Seixas Decathlon CMA CGM Team + 0:58
5. F. Lipowitz Red Bull - Bora - Hansgrohe + 0:58

Skupni vrstni red na Dirki po Franciji

Mesto Kolesar Ekipa Čas/zaostanek
1. Tadej Pogačar UAE Team Emirates-XRG 55:41:31
2. Remco Evenepoel Red Bull - Bora - Hansgrohe + 5:00
3. Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG + 5:58
4. P. Seixas Decathlon CMA CGM Team + 6:23
5. F. Lipowitz Red Bull - Bora - Hansgrohe + 6:48
6. J. Ayuso Lidl-Trek + 7:25
7. M. Skjelmose Lidl-Trek + 9:38
8. L. Martinez Bahrain Victorious + 10:28
9. T. Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 10:56
10. J. Jegat TotalEnergies + 19:26
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