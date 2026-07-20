Nočne dopinške kontrole Jonasa Vingegaarda in Tadeja Pogačarja med dvema pomembnima gorskima etapama Dirke po Franciji so sprožile val kritik. Številni se sprašujejo, kako je mogoče, da so najboljša kolesarja dirke zbudili sredi noči in ju prikrajšali za spanec, ki je na tritedenski dirki praktično edini čas za regeneracijo. Na vrata predstavnikov ekip Visma | Lease a Bike in UAE Team Emirates XRG so potrkali ob drugi oziroma peti uri zjutraj. Do ravnanja francoske protidopinške agencije AFLD je zelo kritičen tudi nizozemski dopinški strokovnjak Douwe de Boer, ki opozarja, da je v težavah vsak kolesar, ki ni Francoz.

Douwe de Boer je bil vrsto let direktor laboratorija Svetovne protidopinške agencije WADA v Lizboni, po vrnitvi na Nizozemsko pa je postal neodvisni svetovalec številnim vrhunskim športnikom. Med drugim je svetoval tudi Albertu Contadorju, potem ko je bil Španec pozitiven na klenbuterol, poroča specializirani kolesarski portal WielerFlits.

De Boer je znan po tem, da odkrito opozarja na togost sodobne protidopinške politike in odpira tudi vprašanja o etičnosti posameznih metod dopinškega nadzora.

Nočni pregledi le, kadar obstaja zelo tehten razlog

Kot pojasnjuje, Mednarodna agencija za testiranja ITA, ki kontrole izvaja v imenu Mednarodne kolesarske zveze UCI in WADA, nočne preglede praviloma opravlja le, kadar za to obstaja zelo tehten razlog. Pravila UCI od leta 2016 sicer izrecno dovoljujejo kontrole med 23. in 7. uro, vendar le ob utemeljenem razlogu ali konkretnem sumu.

Kontroli Vingegaarda, člana ekipe Visma | Lease a Bike, in Pogačarja iz UAE Team Emirates XRG je izvedla ITA. Po navedbah nizozemske ekipe naj bi se to zgodilo po naročilu oziroma z dovoljenjem francoske nacionalne protidopinške agencije AFLD.

Jonas Vingegaard je po pacu v 15. etapi odstopil. Je za trenutek nepozornosti delno kriva tudi nočna dopinška kontrola? Foto: Guliverimage

To je nekoliko nenavadno, saj je AFLD v preteklosti dopinške kontrole pogosto izvajala sama. Ker pa so testiranja leta 2026 vse zahtevnejša in kompleksnejša, ni presenetljivo, da njihovo izvedbo zaupa ITA. "ITA je zgolj izvajalec določene politike. Če teste opravlja po naročilu AFLD, pa začnejo veljati precej nejasna francoska pravila," je De Boer izpostavil v pogovoru za WielerFlits.

Po njegovih besedah gre AFLD pogosto svojo pot in pri tem ne upošteva nujno pravil, ki veljajo v športu. UCI naj bi po drugi strani vendarle skušala zaščititi osebne interese kolesarjev.

"V težavah je vsak, ki ni Francoz"

"Ko vajeti prevzame AFLD, je v težavah vsak, ki ni Francoz. Še posebej zdaj, ko imajo Francozi v skupnem seštevku novega zvezdnika Paula Seixasa. Zato bi bilo prav, da bi AFLD tudi njega obravnavala enako," je bil oster De Boer.

Ob tem je opozoril še na napete odnose med UCI in francosko protidopinško agencijo. Po njegovem mnenju bi lahko prav spor med organizacijama deloma pojasnil, zakaj so bile kontrole opravljene sredi noči.

Nočna kontrola je lahko vplivala tudi na trenutek nepozornosti Vingegaarda, ki je včeraj v etapi na ovinku grdo padel in z zlomljeno ključnico odstopil.

Danes je na Touru prost dan, v torek pa se dirka nadaljuje s posamično vožnjo na čas.

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