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Avtor:
R. Sp.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
11.22

Osveženo pred

48 minut

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Isaac Del Toro Filippo Ganna Michael Matthews Matej Mohorič Matej Mohorič Luka Menalo Luka Mezgec Jakob Omrzel Giulio Ciccone Giulio Pellizzari Matteo Trentin Kriterij Tadeja Pogačarja Pogi Challenge Tour de France Tour de France Dirka po Franciji

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 11.22

48 minut

Pogačar v Slovenijo pripeljal zvezdnike, kakršnih še ni bilo

Avtor:
R. Sp.

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Tadej Pogačar, TdF 2026 | Tadej Pogačar bo na Pogi Challenge pripeljal zveneča imena svetovnega kolesarstva. | Foto Reuters

Tadej Pogačar bo na Pogi Challenge pripeljal zveneča imena svetovnega kolesarstva.

Foto: Reuters

Le nekaj dni po koncu Dirke po Franciji se bo kolesarska pozornost preselila v Komendo. Na Pogi Challengeu bo v petek, 31. julija, nastopila zasedba, kakršne slovenska domača dirka še ni gostila. Ob prvem zvezdniku Tadeju Pogačarju prihajajo Filippo Ganna, Michael Matthews, Giulio Ciccone, Isaac del Toro, Matej Mohorič in še vrsta velikih imen iz svetovnega vrha.

Ko se bo v Franciji polegel prah po najpomembnejši kolesarski dirki na svetu, za Tadeja Pogačarja še ne bo napočil čas za počitek. Že nekaj dni pozneje bo v domači Komendi osrednji obraz kolesarskega spektakla, na katerega mu je uspelo privabiti izjemno močno mednarodno zasedbo.

Na štartnem seznamu je 19 kolesarjev, med njimi pa ne manjka imen, ki jih ljubitelji kolesarstva redno spremljajo na največjih dirkah svetovnega koledarja.

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Ganna, Matthews, Ciccone in Del Toro

Med največjimi tujimi zvezdniki izstopa Filippo Ganna, eden najboljših kronometristov na svetu. Posebno pozornost bo razumljivo požel tudi Isaac del Toro. Mladi Mehičan je eden najbolj izpostavljenih obrazov nove kolesarske generacije in Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Team Emirates-XRG, trenutno tretji na Dirki po Franciji. V Komendo prihaja tudi izkušeni Avstralec Michael Matthews, veliki prijatelj Tadeja Pogačarja.

Tadej Pogačar in Isaac Del Toro bosta nastopila na Pogi Challengeu. | Foto: Reuters Tadej Pogačar in Isaac Del Toro bosta nastopila na Pogi Challengeu. Foto: Reuters

Italijanski pridih bodo zvezdniški zasedbi dodali Giulio CicconeMatteo Trentin in Giulio Pellizzari, prihajajo še Mikkel Honoré, Ryan Gibbons, Davide Piganzoli, Pascal Ackermann, Felix Großschartner in Marco Haller

Močan slovenski blok z Mohoričem in Mezgecem

Kriterij bo imel tudi močan slovenski podpis. Ob Pogačarju bo na štartu Matej Mohorič, eden najbolj cenjenih slovenskih kolesarjev.

Nastopil bo tudi Matej Mohorič. | Foto: Ana Kovač Nastopil bo tudi Matej Mohorič. Foto: Ana Kovač

V Komendo prihaja tudi izkušeni Luka Mezgec, ob njem pa še Jakob Omrzel, Jaka Primožič, Matic Žumer in Tilen Finkšt.

Komenda bo središče svetovnega kolesarstva

Takšne zasedbe Slovenija na domačem kriteriju še ni gostila. Obiskovalci bodo lahko največje kolesarske zvezdnike videli povsem od blizu. Komenda bo tako v petek, 31. julija, za en dan postala središče svetovnega kolesarstva.

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Seznam nastopajočih

Tadej Pogačar, Michael Matthews, Filippo Ganna, Giulio Ciccone, Mikkel Honoré, Ryan Gibbons, Davide Piganzoli, Pascal Ackermann, Isaac del Toro, Giulio Pellizzari, Matteo Trentin, Felix Großschartner, Marco Haller, Matic Žumer, Jaka Primožič, Luka Mezgec, Tilen Finkšt, Matej Mohorič in Jakob Omrzel.

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