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Avtor:
J. L.

Nedelja,
19. 7. 2026,
20.00

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Remco Evenepoel Tour de France Tour de France Dirka po Franciji rumena majica Isaac Del Toro

Nedelja, 19. 7. 2026, 20.00

2 uri, 10 minut

Velika zmaga Remca Evenepoela

Evenepoel po veliki zmagi nad Pogačarjem: "Noge se mi tresejo od vseh čustev"

Avtor:
J. L.

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Remco Evenepoel | Remco Evenepoel je bil vidno ganjen ob zmagi v 15. etapi Dirke po Franciji. | Foto Guliverimage

Remco Evenepoel je bil vidno ganjen ob zmagi v 15. etapi Dirke po Franciji.

Foto: Guliverimage

Na zahtevnem zaključnem vzponu 15. etape Dirke po Franciji je Remco Evenepoel zdržal tempo Tadeja Pogačarja, nato pa v ciljnem sprintu premagal nosilca rumene majice. Po veliki zmagi je Belgijec komaj zadrževal čustva: "Noge se mi tresejo od vseh čustev." Zmaga ima zanj še posebno težo, saj je prvič dobil pravo gorsko etapo, v kateri so se za etapni uspeh pomerili najboljši kolesarji skupnega seštevka. Hkrati se je dotaknil tudi odstopa Jonasa Vingegaarda, ki je grdo padel.

"Neverjetno je. Noge se mi tresejo od vseh čustev. Začetek etape je bil težak, saj se nisem najbolje počutil, nato pa se je stanje izboljševalo," je po zmagi dejal Remco Evenepoel.

Belgijec ni skrival, kako zahtevno je bilo slediti Tadeju Pogačarju, ki je na zaključnem vzponu narekoval ritem za Isaaca del Tora.

"Zavedati se moramo, da dirkam proti najboljšemu kolesarju vseh časov. Na zaključnem vzponu je za Isaaca opravil izjemno delo. Vesel sem, da sem lahko sledil njegovemu tempu. Bil je neverjeten," je povedal.

Napad del Tora mu je odprl pot do sprinta

Evenepoel v zaključku ni pričakoval, da bo del Toro še enkrat poskusil z napadom, a se je na njegovo potezo odzval in ohranil dovolj moči za odločilni sprint.

Remco Evenepoel je v cilj prikolesaril pred Tadejem Pogačarjem. | Foto: Guliverimage Remco Evenepoel je v cilj prikolesaril pred Tadejem Pogačarjem. Foto: Guliverimage

"Nisem pričakoval, da bo Isaac na koncu še enkrat poskusil, vendar je bilo to zame odlično izhodišče za sprint. Ohranil sem hitrost in skušal čim močneje nadaljevati do cilja," je pojasnil Belgijec.

Zaključni vzpon mu je bil dobro znan, kar je zmagi dodalo še dodatno vrednost: "Na pripravah sem ta klanec prevozil približno dvajsetkrat, zato je ta zmaga še toliko lepša. Zdaj nas čaka še dan počitka."

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Padec Vingegaarda zasenčil etapo

Etapo je zaznamoval tudi hud padec Jonasa Vingegaarda, ki je moral po zdravniškem pregledu odstopiti z dirke. Evenepoel je priznal, da ga je novica pretresla, a se je moral hitro znova osredotočiti na dirkanje.

"To so zelo slabe novice zanj, za njegovo ekipo in tudi za dirko. Česa takega ne privoščiš nikomur. Po padcu pa sem se moral znova osredotočiti na dirkanje in iti na vso moč. Hitro sem moral priključiti najboljšim," je dejal.

V zadnjem tednu želi še enkrat napasti

Z zmago je Evenepoel potrdil odlično pripravljenost pred odločilnim tednom Toura. Po dnevu počitka bo že v torek znova meril na etapni uspeh, ko bo na sporedu njemu ljubi posamični kronometer.

Veliko veselje se je lahko začelo. Da je zmagal v gorski etapi, mu še toliko več pomeni. | Foto: Reuters Veliko veselje se je lahko začelo. Da je zmagal v gorski etapi, mu še toliko več pomeni. Foto: Reuters

"Imel sem dobre noge. Upam, da se bom dobro spočil in v zadnji teden vstopil v dobri formi. V torek bom znova poskusil zmagati," je napovedal Remco, ki je zdaj s petimi m,inutami zaostanka na drugem mestu v skupnem seštevku boja za rumeno majico.

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"Ko se ponudi takšna priložnost, jo moraš zgrabiti"

Zmaga v zahtevni gorski etapi ima za Evenepoela posebno težo. Ne le zato, ker je premagal Pogačarja, temveč tudi zato, ker je prvič slavil v pravi gorski etapi proti tekmecem za skupno razvrstitev.

"Na Touru je težko dobiti katerokoli etapo, še posebej gorsko. Premagati Tadeja je še toliko zahtevneje. Ko se ponudi takšna priložnost, jo moraš zgrabiti z obema rokama. To je moja prva prava zmaga v gorski etapi proti tekmecem za skupno razvrstitev. Dirke še ni konec, vendar je to odlična popotnica," je sklenil Evenepoel.

Rezultati 15. etape, Champagnole - Plateau de Solaison (183,9 km):

  1. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)      4:23:09
  2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)         isti čas
  3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG)          + 0:06
  4. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)                   0:58
  5. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)    isti čas
  6. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious)               1:57
  7. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)                 isti čas
  8. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek)                            2:00
  9. Adam Yates (VBr/UAE Team Emirates-XRG)            isti čas
 10. Quinn Simmons (ZDA/Lidl-Trek)                         2:16
...
 38. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius)                18:43
 63. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)            23:49
...
Odstop: Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike).

Skupni vrstni red (15/21):

  1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)         55:41:31
  2. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)       + 5:00
  3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG)            5:58
  4. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)                   6:23
  5. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)        6:48
  6. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek)                            7:28
  7. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)                     9:38
  8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious)              10:28
  9. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5)                    11:19
 10. Jordan Jegat (Fra/TotalEnergies)                     19:26
...
 86. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius)              3:11:38
 92. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)          3:12:57
...

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