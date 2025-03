Primož Roglič na kratki eksplozivni etapi do skupne zmage?

Na vrsti je še zadnja etapa 104. kolesarske dirke po Kataloniji. Start in cilj le 88,2 kilometra dolge preizkušnje bo v Barceloni, kolesarji bodo morali šestkrat premagati mestni hrib Montjuic, padla pa bo odločitev o skupnem zmagovalcu dirke. Vodilni Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) brani pičlo sekundo prednosti pred slovenskim asom Primožem Rogličem (Red Bull – BORA – hansgrohe). Etapa se bo začela ob 10.55, končala naj bi se okoli 13. ure.

Sobotna kraljevska etapa, ki bi lahko prinesla večje premike v skupnem seštevku je bila zaradi premočnega vetra v gorah skrajšana na vsega 25 kilometrov dirkanja in tudi današnja zaključna v Barceloni bi morala biti prvotno dolga 138 kilometrov, pa so jo prireditelji zaradi večerne nogometne tekme med Barcelono in Girono skrajšali na eksplozivnih 88,2 kilometra.

Foto: zajem zaslona

Odrezali so večinoma ravninski del prvotne trase, zato lahko pričakujemo razburljivo dirkanje na preostalih, razgibanih 88 kilometrih, v katerih se bodo kolesarji šestkrat povzpeli na znameniti grič Montjuic. Gre za 2,4 kilometra dolg klanec z varljivim 4,7-odstotnim povprečnim naklonom. Ta je nizek zaradi ravnega dela klanca, medtem ko je na 900 metrih vzpona naklonina desetodstotna. To pa je že strmina, ki bo omogočala resnejšo selekcijo v glavnini.

Mladi španski as Juan Ayuso bo s pomočjo močne ekipe UAE Team Emirates – XRG poskušal ubraniti sekundo prednosti v skupnem seštevku pred Primožem Rogličem, slovenski as pa bo, če bo želel resno napasti zmago na dirki, moral iskati tudi bonifikacijske sekunde na dveh letečih ciljih.

