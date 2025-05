Zdaj se na Giru začenja pravo trpljenje, etapa s petimi zvezdicami

Po zadnjem dnevu premora se s 16. etapo nadaljuje 108. Dirka po Italiji. Kolesarje čakajo peklenski 203 kilometri od Piazzole sul Brenta do prelaza San Valentino, v katerih bodo morali premagati 4.900 višinskih metrov. Trije vzponi prve in en druge kategorije bodo nadvse resen preizkus za favorite, njihove spopade pričakujemo na zaključnem, 18-kilometrskem klancu. Etapa se bo začela ob 11.20, najboljše kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 17. ure. Jekleni slovenski šampion Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki po treh padcih v prvih dveh tednih dirke ni v najboljšem stanju, bo danes spet na veliki preizkušnji.

Začenja se strašljivi zadnji teden 108. Gira, na katerega so favoriti za skupno zmago opozarjali, že vse odkar so prireditelji rožnate pentlje razgrnili traso. V zadnjih petih etapah dirke kolesarje čaka okoli 20 tisoč višinskih metrov, že v torek jih bodo od teh prečrtali 4.900. 16. etapa je ena od treh na letošnji izvedbi dirke, ki so jo označili z maksimalnimi petimi zvezdicami za težavnost. Takšni sta le še 19. in 20., ki bosta na sporedu v petek in soboto.

Foto: zajem zaslona Že po dobrih 60 kilometrih napornega dne tekmovalce čaka prvi kategorizirani vzpon, za ogrevanje najlažji v ponudbi. 12,9-kilometrski klanec Carbonare je s 4,9-odstotnim povprečnim naklonom ocenjen z drugo kategorijo. Domala takoj po dolgem spustu je na vrsti prvi od treh klancev prve kategorije, Candriai (10,1 kilometra, 7,5-odstoten povprečni naklon), za njim pa varljivi prelaz San Uldarico, ki si z desetimi kilometri in le 2,7-odstotnim naklonom ni prislužil kategorije, bo pa na njem leteči cilj.

Sledi odločilen zaključek dneva, ki utegne dodobra premešati tudi skupni vrstni red na Giru. Na 154. kilometru etape se bo začel vzpon na Santo Barbaro, 12,6 kilometra dolg klanec prve kategorije s kar 8,3-odstotnim povprečnim naklonom, nato pa sledi spektakularen zaključek na prelaz San Valentino. Celoten zaključni klanec etape je dolg 18,2 kilometra in ima povprečen naklon 6,1 odstotka, a gre v bistvu za dva klanca v enem.

Foto: zajem zaslona V prvem, osemkilometrskem delu do Brentonica, kjer bo leteči cilj z bonifikacijskimi sekundami, je naklonina dokaj enakomerna, povprečno 6,7-odstotna, nato se cesta malo poravna ter celo malo spusti, sledi pa najzahtevnejši in najstrmejši del s 14-odstotnim naklonom v začetku in povprečnim več kot devetodstotnim naklonom. Kakšne tri kilometre pred ciljem je spet nekaj spusta, do cilja pa potem še slaba dva kilometra dolga rampa s skoraj devetodstotnim naklonom.

Oder za obračun glavnih favoritov je torej postavljen, na veliki preizkušnji bo mladi, 21-letni Mehičan Isaac del Toro, ki brani rožnato majico vodilnega – in to tudi pred moštvenim kolegom iz UAE Team Emirates – XRG Juanom Ayusom. Dobre gorske noge so v drugem tednu dirke pokazali tudi Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) in mladi italijanski up Rogličevega moštva Red Bull - BORA - hansgrohe Giulio Pellizzari, ki je lani na zahtevni 16. etapi 107. Gira na vzponu na Santa Christino Valgardeno navdušil tudi najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja.

Nov težak dan pa čaka tudi od padcev močno načetega slovenskega šampiona Primoža Rogliča, ki bo moral svoje telo danes priganjati do skrajnosti in bo bržčas hitro ugotovil, ali bo sploh kos zadnjemu tednu Gira.