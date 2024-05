Potem ko se je kolesarski ekipi BORA - hansgrohe pridružil proizvajalec energetskih pijač Red Bull, se je znatno povečal proračun ekipe, s tem pa tudi želje po novih okrepitvah. Govori se, da naj bi se ekipi že v prihodnji sezoni pridružil Jan Tratnik (Visma), ki je bil moštveni kolega Primoža Rogliča že pri ekipi Jumbo-Visma, po informacijah Cira Scognamiglia, dobro obveščenega novinarja italijanskega časnika La Gazetta dello Sport, pa želijo v svoje vrste zvabiti tudi Toma Pidcocka, aktualnega svetovnega in olimpijskega prvaka v gorskokolesarski diciplini olimpijski kros, ki je že zdaj pod okriljem Red Bulla in na ciklokros dirkah in olimpijskem krosu že zdaj nosi Red Bullovo čelado.

Foto: Guliverimage

Čeprav ima Pidcock z ekipo Ineos sklenjeno pogodbo vse do leta 2027, so se po Scognamiglijevih informacijah vseeno pogovarjali na to temo, prestop ne bo enostaven, ni pa izključen.

