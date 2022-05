Popoldanski sestanek bo dal več odgovorov 

Slovenski hokejisti so se preselili na prizorišče domačega svetovnega prvenstva divizije I, skupine A, v Tivoliju, kjer se bodo med torkom in nedeljo v družbi Madžarske, Južne Koreje, Romunije in Litve borili za vrnitev med elito (med to vodita prvo in drugo mesto). Prav slednja bo v torek ob 19. uri prva tekmica naše izbrane vrste. Razpoloženje v slovenskem taboru po treningu je bilo dobro, Slovenci eden za drugim poudarjajo, da podcenjevanja ne bo in da ne bežijo od vloge favoritov. Selektor Matjaž Kopitar je nekaj odgovor zadržal zase, sporočil jih bo po popoldanskem sestanku.

Slovenska hokejska reprezentanca se je po večtedenskih pripravah preselila na prizorišče svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda v Ljubljano, kjer se bo lov na elito z dvoletno zamudo (leta 2020 in 2021 so prvenstvo odpovedali zaradi covida-19) začel v torek, končal pa v nedeljo.

Prvotni načrt je predvideval, da bodo v Tivoliju ob Slovencih igrali Francozi, Avstrijci, Madžari, Južni Korejci in Romuni. Po izključitvi Rusije in Belorusije s tekmovanj, pa je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) najvišje rangirani iz slovenske skupine Francijo in Avstrijo preselila v elitno divizijo, na SP v Ljubljani pa dodala le Litvo, ki bi sicer morala igrati skupino nižje. Sistem pravi, da se bosta v elito uvrstili prva in druga reprezentanca. Vrnitev v najkakovostnejši razred je edini cilj slovenskih hokejistov, ki so glavni favoriti prvenstva danes opravili še zadnji trening pred torkovo uvodno tekmo z Litvo.

Foto: Vid Ponikvar

"Mislim, da smo lahko zadovoljni s pripravami, da so bile kakovostne in uspešne. Zadnji tekmi sta bili na visoki ravni, zdaj je želja oziroma kar obveza, da zadržimo to raven igranja, to zbranost, konec koncev tudi učinkovitost in da prvenstvo začnemo, kot se zagre," je po treningu v Tivoliju dejal selektor Matjaž Kopitar in na opazko o tem, da led ni bil optimalen, dodal: "Na treningih je bilo veliko število igralcev na ledu, zato se led tudi "utrudi" hitreje kot sicer. Je pa drugače kot na Bledu. A s tem se ne obremenjujemo. Mi že komaj čakamo, da se prvenstvo začne."

"Zelo dolgo smo čakali na to prvenstvo, covid-19 nam je kar zagodel, zdaj gre končno znova zares tudi s prvenstvom. Priprave so bile dolge in dobre, končno se jutri vse skupaj začenja. Verjamem, da bi bilo za navijače bolj zanimivo, če bi gledali Francijo in Avstrijo, a naš motiv ni nič manjši. Cilj ostaja isti, prvo in drugo mesto vodita naprej v elitno skupino. Spoštovati moramo vsakega, ne glede na nasprotnika, ali je na papirju boljši ali pa slabši. Velikokrat smo si že zlomili zobe z na papirju slabšimi nasprotniki, tako da ne smemo nikogar podcenjevati. Danes so vse ekipe tako kakovostne, da te lahko premagajo, tudi če si na papirju boljši. Za enkrat o Litvi nismo govorili, osredotočamo se predvsem nase, na svojo igro," pred torkovim štartom razmišlja branilec Blaž Gregorc.

Jeglič se je vsak trening počutil boljše

Po treningu je o počutju spregovoril tudi napadalec Žiga Jeglič, ki se je na prvi tekmi končnice nemškega prvenstva poškodoval, izpustil preostale četrtfinalne obračune, prav tako je bil med gledalci na zadnji pripravljalni reprezentančni tekmi v soboto proti Francozom.

"Vsaka dva dni sem pri okrevanju naredil korak naprej, vsak trening je bilo boljše, ta zadnji trening je bilo najboljše. Morda bi lahko že proti Francozom poskusil igrati, a nismo želeli tvegati," pravi Žiga Jeglič. Foto: Peter Podobnik

"Vsaka dva dni sem pri okrevanju naredil korak naprej, vsak trening je bilo boljše, ta zadnji trening je bilo najboljše. Morda bi lahko že proti Francozom poskusil igrati, a nismo želeli tvegati morebitne poškodbe, če bi takrat prejel kakšen neprijeten udarec, bi bilo res škoda. Zdaj sem pripravljen na svetovno prvenstvo. Pred očmi imamo le en cilj, zmaga, Francija in Avstrija sta med elito, tako da ne smemo bežati pred vlogo favorita. Je pa ta včasih lahko tudi dvorezen meč. Treba bo biti osredotočen, brez padcev v igri, zato da bomo dosegli cilj. Veselim se domačih navijačev, dvakrat ko sem prvenstvo igral pred njimi, so me vedno ponesli, vedno je bilo super, upam, da bo tudi zdaj vzdušje tako, da nas bodo znova ponesli," se nadeja Jeglič.

Popoldanski sestanek bo dal več odgovorov

Na razširjenem seznamu slovenskega selektorja so bili dopoldan na seznamu trije vratarji, osem branilcev in 15 napadalcev. Vsaka reprezentanca lahko za SP prijavi največ 20 drsalcev in dva vratarja + dodatnega vratarja v primeru "višje sile" ("emergency goalie"). Na prvem sestanku direktora mora ob dveh vratarjih prijaviti minimalno 15 drsalcev.

Koliko jih bodo za začetek prijavili v slovenski reprezentanci, zgodaj popoldan še ni bilo znano. "Ob 17. uri imamo sestanek, najprej bom razložil fantom," Kopitar po treningu še ni želel govoriti o tem, s kakšno postavo bo nastopil proti Litovcem, kdo bo branil na uvodnem srečanju - Gašper Krošelj ali Matija Pintarič - in kdo bo kapetan.

Ogrevanje proti na papirju lažjima tekmecema, nato Madžari in Južna Koreja Prvi tekmec Slovencev v torek bo Litva. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovenci bodo prvenstvo odprli proti na papirju najslabšima tekmecema. V torek se bodo pomerili z Litvo, v sredo z Romunijo, v petek sledi obračun z Madžari, za konec pa jim bo v nedeljo nasproti stala Južna Koreja.

Madžari in Korejci bodo ob Slovencih najresnejši kandidati za eno od prvih dveh mest in napredovanje med elito. Vse tekme

Slovenska reprezentanca za SP* Vratarji (3): Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Matija Pintarič (Rouen, Francija, Ligue Magnus), Žan Us (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL)

Branilci (8): Aljoša Crnovič (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Blaž Gregorc (Augsbuger Panther, DEL), Miha Logar (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Aleksandar Magovac (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Matic Podlipnik (HK Spisska Nova Ves, Tipos Extraliga), Klemen Pretnar (Amiens, Francija, Ligue Magnus), Mitja Robar, Miha Štebih (oba HK SŽ Olimpija, liga ICEHL).

Napadalci (15): Tadej Čimžar (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Žiga Jeglič (Fischtown Pinguins, DEL), Gregor Koblar (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Anže Kuralt (Fehervar AV19, liga ICEHL), Luka Maver (American International College, NCAA), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga ICEHL), Žiga Pance (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Robert Sabolič (Krefeld Pinguins, DEL), Nik Simšič, Jaka Šturm (oba HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Rok Tičar (EC KAC, liga IceHL), Blaž Tomaževič (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Jan Urbas, Miha Verlič (oba Fischtown Pinguins, DEL), Miha Zajc (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL).



*vsaka reprezentanca lahko prijavi največ 20 drsalcev in dva vratarja + dodatnega vratarja v primeru "višje sile" ("emergency goalie") Selektor: Matjaž Kopitar

Strokovni štab: Tomaž Razingar, Gorazd Rekelj, Anže Ulčar

Vodja ekipe: Dejan Kontrec

Tehnična ekipa: Milan Dragan, Andrej Hebar, Drago Terlikar

Fizioterapevta: Jan Babič, Janez Mikolič

Zdravnik: Klemen Stražar