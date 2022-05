Slovenska hokejska reprezentanca je v pripravah na domače svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda, ki bo med 3. in 8. majem potekalo v ljubljanskem Tivoliju, odigrala pet pripravljalnih srečanj. Za uvod je s 3:0 premagala Madžarsko, nato po podaljšku izgubila z Japonsko (3:4), s 3:0 premagala Romunijo, z 2:1 strla Italijo, za konec pa v soboto z 2:0 premagala še eno članico elite Francijo. Kako je šlo na pripravljalnih tekmah slovenskim tekmecem Litvi, Romuniji, Madžarski in Južni Koreji? Za razliko od Slovencev nihče od kvarteta v pripravah ni igral z reprezentanco iz elite.

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance:

Madžarska : Slovenija 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Slovenija : Japonska 3:4* (2:1, 1:2, 0:0, 0:1) - po podaljšku

Romunija : Slovenija 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Italija : Slovenija 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Slovenija : Francija 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Litva

Prvi tekmec Slovencev bo Litva, ki je v pripravah palice dvakrat prekrižala z Estonijo (igra SP tretjega razreda), enkrat izgubila po kazenskih strelih, enkrat pa zmagala. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Reprezentanca Litve bi morala po prvotnih načrtih igrati na prvenstvu tretjega razreda, ki te dni poteka v Tychyju na Poljskem. A zaradi ruske invazije na Ukrajino je prišlo do sprememb. Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je Rusiji in Belorusiji prepovedala nastop v elitni diviziji, v to preselila Francijo in Avstrijo, ki bi morali nastopiti v Ljubljani, v Tivoli pa priključila Litvo. Ta bo v torek ob 19. uri prva nasprotnica Slovencev, na papirju ob Romuniji najlažje premagljiva reprezentanca.

Litovci so v pripravah na SP odigrali zgolj dve tekmi, palice so dvakrat prekrižali še z eno baltsko reprezentanco Estonijo, ki igra na prvenstvu razred nižje, na katerem bi morali sprva nastopiti tudi Litovci. Na prvem obračunu so zapravili vodstvo (3:1, 4:3) in na koncu po kazenskih strelih izgubili s 4:5. Na drugi tekmi, 23. aprila, pa so Estonijo premagali tesno, s 3:2.

Litva : Estonija 4:5* (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1) - po izvajanju kazenskih strelov

Litva : Estonija 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Romunija

Romuni so se v pripravah srečali tudi s Slovenci in jim priznali premoč (0:3). Foto: Morgan Kristan/Sportida

Drugi slovenski tekmec bodo Romuni, ki so v drugi razred napredovali leta 2019. V sklopu priprav so odigrali tri pripravljalne obračune. Za uvod so se pomerili z Japonci (igrajo na SP tretjega kakovostnega razreda) in visoko izgubili (2:8). Pred desetimi dnevi so palice prekrižali s Slovenci, ki so v zadnji tretjini strli romunski odpor in zmagali s 3:0. Na zadnji pripravljalni tekmi so Romuni le prišli do zmage, z 2:0 so premagali gostitelje SP tretjega razreda Poljake.

Japonska : Romunija 8:2 (3:0, 3:0, 2:2)

Romunija : Slovenija 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Romunija : Poljska 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Madžarska

Članska madžarska reprezentanca je odigrala štiri pripravljalne tekme, eno tudi s Slovenci, ki so vzhodne sosede premagali s 3:0. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V petek se bodo Slovenci pomerili z vzhodnimi sosedi Madžari. Ti so v pripravah palice najprej prekrižali z Ukrajinci, ki igrajo na SP tretjega razreda, in jih premagali s 3:1. Sledila je tekma s Slovenci, ki so jo s 3:0 zanesljivo dobili risi. Madžari so se nato še enkrat srečali z Ukrajino in jo strli po loteriji (3:2). Za konec so se člani pomerili še z Južno Korejo, proti kateri bodo v torek odprli prvenstvo v Ljubljani. Azijska reprezentanca je zmagala s 4:2.

Madžarska : Ukrajina 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Madžarska : Slovenija 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Madžarska : Ukrajina 3:2* (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) - po izvajanju kazenskih strelov

Madžarska : Južna Koreja 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Južna Koreja

Južna Koreja je člansko madžarsko reprezentanco premagala s 4:2, ekipo Madžarske U25 pa s 3:2. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zadnji slovenski tekmec na prvenstvu bo v nedeljo Južna Koreja, ki ob gostiteljih in Madžari najresneje pogleduje proti prvima mestoma, ki naj bi vodili v elito. Azijci so v pripravah odigrali dve tekmi. Najprej so s 4:2 premagali Madžare, v soboto pa jim nasproti še enkrat stali Madžari, a tokrat pomlajena zasedba do 25 let. Koreja je tudi ekipo premagala, tokrat s 3:2.

Madžarska : Južna Koreja 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Madžarska U25 : Južna Koreja 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)