Slovenski hokejisti so s sobotno zmago nad Francijo končali priprave na svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, ki se bo v torek začelo v Tivoliju. Selektor Matjaž Kopitar je z opravljenim v zadnjih tednih zadovoljen, nekaj nevšečnosti povzročajo določene poškodbe, tako da bo igralske karte za uvod v SP, na katerem je edini cilj vrnitev med elito, razkril v ponedeljek: "Imam strategijo, a ne bom vnaprej razlagal, kako in kaj. Fantom bom v ponedeljek povedal, kako se bomo lotili prvenstva."

Slovenska hokejska reprezentanca je v soboto odigrala še zadnje pripravljalno srečanje pred torkovim začetkom domačega svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda, na Bledu je za četrto pripravljalno zmago z 2:0 premagala članico elite Francijo, ki bi sicer v prihodnjih dneh morala igrati na prvenstvu v Ljubljani, a se je po kazni Rusiji in Belorusiji preselila v elitno divizijo. Če so bili Slovenci v prvi tretjini, ko sta padla oba zadetka, boljši nasprotnik, pa so galski petelini v nadaljevanju prikazali agresivnejši obraz, a jim Gašperja Krošlja v slovenskih vratih ni uspelo premagati.

"Še en zelo agresiven nasprotnik, najmočnejši v teh petih pripravljalnih tekmah. Odigrali smo v redu. Začetek je bil dober, izkoristili smo priložnosti, jih imeli še nekaj, nato pa so začeli oni pritiskati. Pustili smo jim iniciativo, premalo smo nadzorovali igro s ploščkom, naredili nekaj napak. V zadnji tretjini se je zdelo, da imajo ne vem kakšno premoč in veliko priložnosti, ki pa niso bile resnejše. Kljub njihovi prevladi smo dobro stali, zapirali prostor in dobro odigrali tudi v obrambni tretjini," je misli po zadnjem pripravljalnem srečanju strnil selektor Matjaž Kopitar.

Matjaž Kopitar je z opravljenimi pripravami zadovoljen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kot pravi, je s potekom priprav zadovoljen. Njegovi varovanci so v sklopu teh odigrali pet srečanj, kakovost nasprotnikov pa se je proti koncu stopnjevala. Za začetek so s 3:0 premagali Madžarsko, ki bo v prihodnjih dneh igrala v Tivoliju, nadaljevali s porazom po podaljšku proti Japoncem (igrajo razred nižje), zmago s 3:0 nad Romunijo, ki prav tako prihaja v Ljubljani, za konec pa premagali dve članici elite, najprej Italijo (2:1), nato še Francijo.

"Mislim, da smo opravili kar dobre priprave in da smo pripravljeni na svetovno prvenstvo. Imeli smo srečo, da smo lahko stopnjevali nasprotnike. Zelo dobro je, ko imaš zadostno število tekem. Tekme so najboljši pokazatelj vsega. Na treningu lahko kakšna stvar deluje odlično, pa potem pride tekma in se kakšna stvar podre. Moramo biti zadovoljni z opravljenim in ostati osredotočeni na to, za kar smo trenirali tri, štiri tedne. Dlje kot smo trenirali, več tekem kot smo odigrali, bolje se je vedelo, kaj hočemo, tudi fantje so se bolj začutili."

Slovenci zaradi različnih nevšečnosti, večinoma zaradi poškodb, na nobeni pripravljalni tekmi niso nastopili v najmočnejši zasedbi. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Na nobeni pripravljalni tekmi z vsemi najmočnejšimi

Selektor zaradi različnih dejavnikov tudi v soboto ni mogel računati na vsa najmočnejša orožja. S tribune sta tekmo spremljala napadalca Robert Sabolič in Žiga Jeglič, ki se je poškodoval v Nemčiji in izpustil skoraj celotno končnico, tako da z risi ni odigral nobene pripravljalne tekme. Po 40 minutah se jima je na tribuni "preventivno" pridružil še Jan Urbas, na modri črti pa ni bilo branilca Klemna Pretnarja.

"Na nobeni pripravljalni tekmi nismo nastopili v takšni postavi, kot bomo na prvi tekmi v Ljubljani. Najprej smo čakali Nemce, potem poškodbe, zdaj nekatere še malo 'šparamo'. Vse je usmerjeno na prvenstvo. Tam želimo odigrati z najboljšimi," pravi Kopitar, ki podrobneje o postavi za SP, nekateri se bodo znašli med gledalci, v soboto še ni želel govoriti.

Slovenci bodo svetovno prvenstvo odprli proti na papirju najslabšima tekmecema. V torek ob 19. uri se bodo pomerili z Litvo, naslednji dan bodo igrali z Romuni, v petek sledi obračun z Madžari, za konec pa se bodo v nedeljo, 8. maja, pomerili z Južno Korejo. Madžari in Korejci bodo ob Slovencih najresnejši kandidati za eno od prvih dveh mest in napredovanje med elito.

O tem, s kakšno postavo bodo začeli, bo povedal dan pred SP

Več kart bo razkril v ponedeljek, ko bodo Slovenci opravili tudi prvi trening na prizorišču prvenstva. V slovenskem taboru zaradi poškodb, pa tudi zaradi covid-19, ostajajo previdni in taktični. Kdo od risov bi se lahko pridružil šele v poznejši fazi prvenstva, obračuna z na papirju najzahtevnejšima tekmeca bosta v petek in nedeljo. O tem, s kakšno postavo se bodo lotili prvenstva, kdo od risov bi se lahko pridružil pozneje, ko bosta na sporedu obračuna z na papirju najzahtevnejšima tekmecema Madžarsko in Južno Korejo, bo povedal v ponedeljek. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Časi so čudni. Virus, ne glede na to, da se številke umirjajo, lahko v ekipo zareže v vsakem trenutku, tu so še poškodbe, nekaj igralcev je malo načetih. Imam strategijo, a ne bom vnaprej razlagal, kako in kaj. Fantom bom v ponedeljek povedal, kako se bomo lotili prvenstva. Upam predvsem, da ne bo novih poškodb ali pa kakšnega virusa, da bomo lahko normalno odigrali prvenstvo," še dodaja 56-letni trener, ki bo tudi o kapetanski vlogi spregovoril dan pred prvenstvom.

Slovenci ga bodo odprli v torek ob 19. uri proti na papirju najskromnejšemu tekmecu Litvi, ki bi morala igrati razred nižje, a so jo po selitvi Francije in Avstrije v elito preselili na prvenstvo v Tivoliju. Edini cilj gostiteljev je vrnitev v elito, med katero so zadnjič igrali 2017. Sistem pravi, da bosta v višji rang tekmovanja iz Ljubljane napredovali prva in druga reprezentanca.

Spored SP divizija I, skupina A (Tivoli, 3.−8. maj) Torek, 3. maj

15.30 Madžarska - Južna Koreja

19.00 Slovenija - Litva Sreda, 4. maj

15.30 Litva - Madžarska

19.00 Romunija - Slovenija Četrtek, 5. maj

15.30 Romunija - Južna Koreja Petek, 6. maj

15.30 Južna Koreja - Litva

19.00 Slovenija - Madžarska Sobota, 7. maj

15.30 Litva - Romunija Nedelja, 8. maj

15.30 Madžarska - Romunija

19.00 Južna Koreja - Slovenija

