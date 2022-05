"Vsi skupaj smo vsako leto čakali to domače prvenstvo. Nekaj posebnega je, če igraš doma. Zavedamo se, da je zdaj idealna priložnost, da se vrnemo v elito. Upam, da se ne bomo preveč obremenjevali, s kom igramo, in da bomo osredotočeni nase, na svojo igro. Vsakega moramo spoštovati," pred torkovim začetkom domačega svetovnega prvenstva divizije I, skupine A, pravi član slovenskega napada Miha Verlič.

Slovenska hokejska reprezentanca se je danes preselila na prizorišče svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda v Ljubljano, kjer se bo lov na elito z dvoletno zamudo (leta 2020 in 2021 so prvenstvo odpovedali zaradi covida-19) začel v torek, končal pa v nedeljo.

Prvotni načrt je predvideval, da bodo v Tivoliju ob Slovencih igrali Francozi, Avstrijci, Madžari, Južni Korejci in Romuni. Po izključitvi Rusije in Belorusije s tekmovanj, pa je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) najvišje rangirani iz slovenske skupine Francijo in Avstrijo preselila v elitno divizijo, na SP v Ljubljani pa dodala le Litvo, ki bi sicer morala igrati skupino nižje. Sistem še vedno predvideva, da se bosta v elito uvrstili prva in druga reprezentanca. Vrnitev v najkakovostnejši razred je edini cilj slovenskih hokejistov, v napadu katerih bo pomembno vlogo igral Miha Verlič.

Slovenci bodo prvenstvo v Tivoliju odprli v torek ob 19. uri proti Litvi. Foto: Morgan Kristan/Sportida

"Vsi skupaj smo vsako leto čakali to domače prvenstvo. Nekaj posebnega je, če igraš doma. Zavedamo se, da je zdaj idealna priložnost, da se vrnemo v elito, in upamo, da nam bo uspelo," pravi 30-letnik, ki bo prvenstvo s soigralci odprl v torek ob 19. uri proti na papirju najbolj skromni Litvi.

Brez podcenjevanja

"Upam, da se ne bomo preveč obremenjevali, s kom igramo, in da bomo osredotočeni nase, na svojo igro. Če začneš preračunavati, se lahko hitri kaj zalomi, vsako tekmo moramo odigrati tako, kot da nismo mi favoriti, vsakega moramo spoštovati in oddelati najboljše, kar lahko," pred podcenjevanjem opozarja Štajerec, ki je v soboto odigral edino pripravljalno tekmo z risi pred prvenstvom. Z 2:0 so premagali članico elitne divizije Francijo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V napadu mu je dve tretjini družbo delal klubski soigralec Jan Urbas, tretji član gonilnega napada pri Fischtown Pinguins Žiga Jeglič pa je zmago pospremil s tribune. "Počutil sem se dobro, vajen sem sicer igrati z Jeglo in Urbijem, saj v klubu igramo vseskozi skupaj in se nekako že poznamo na ledu. Glede tega je bilo tokrat malo prilagajanja, a je kar šlo," je po sobotnem srečanju razmišljal Verlič.

Primarni cilj izpolnjen, a želel bi si še več

Slovenski trio se je pripravam zaradi klubskih obveznosti pridružil pozneje. Fischtown Pinguins se je v četrtfinalu meril z Wolfsburgom. Ta je v seriji na tri zmage povedel z 2:0, a so uspeli izenačiti in izsiliti odločilno peto tekmo, po kateri je napredoval Wolfsburg.

Žiga Jeglič, Jan Urbas in Verlič so nosilci igre Bremerhavna, pri katerem ostajajo tudi v prihodnji sezoni. Foto: Guliverimage Jeglič jo je skupil na prvem četrtfinalnem srečanju in izpustil preostanek končnice. Njegova odsotnost se je močno poznala. "Zagotovo je odločalo tudi to, da nismo imeli Jegle, zelo je manjkal na koncu, treba je bilo preoblikovati napade. Če bi na zadnji tekmi zadeli, bi se verjetno vse skupaj odvijalo drugače, tako pa smo vseskozi lovili tisti en zadetek. Na koncu je Wolfsburg zasluženo napredoval," je visokorasli napadalec športno čestital tekmecu in dodal, da si v prihodnje želi še dlje: "Primarni cilj kluba je top šest, kar nam je uspelo, a vsak igralec ima željo, da gre v končnici do konca, osvoji prvenstvo. Na nek način smo zadovoljni, na drugi pa spet ne, saj si vsak športnik želi prvo mesto. Tu so še rezerve."

"Stvari so urejene, spoštujejo nas kot igralce" "Na nek način smo zadovoljni, na drugi pa spet ne, saj si vsak športnik želi prvo mesto. Tu so še rezerve." Foto: Guliverimage

Z nemškim kolektivom bo lahko korak naprej poskušal narediti v prihodnji sezoni, saj celoten Karawanken-Express ostaja v pristaniškem mestu Bremerhaven. Za Urbasa bo to že šesta sezona v dresu Fischtown Pinguins, za Verliča peta, za Jegliča pa tretja. Vsi trije so bili po točkah pri vrhu svojega kluba, pa tudi lige DEL.

"Vse skupaj "štima", organizacija je zelo dobra, tudi za družine je dobro poskrbljeno, smo dobra družba, spoštujejo nas kot igralce, kot ljudi. Ko na koncu seštejem stvari, lahko rečem, da nam je vsem trem dobro," je s pogoji zadovoljen Verlič, ki se je s soigralci preselil v Ljubljano, kjer bodo opravili trening pred torkovim začetkom prvenstva.

Kopitar za zdaj še s tremi vratarji, osmimi branilci in 15 napadalci

Slovenski selektor Matjaž Kopitar ima na razširjenem seznamu tri vratarje, osem branilcev - med temi za razliko od sobote ni več Žige Urukala - in 15 napadalcev. Vsaka reprezentanca lahko za SP prijavi največ 20 drsalcev in dva vratarja + dodatnega vratarja v primeru "višje sile" ("emergency goalie"). Na prvem sestanku direktora mora ob dveh vratarjih prijaviti minimalno 15 drsalcev. Koliko jih bodo za začetek prijavili v slovenski reprezentanci, še ni uradno znano, gre pa pričakovati, da bodo koga od drsalcev registrirali v poznejši fazi prvenstva, ko bosta na sporedu na papirju najzahtevnejša tekmeca - v petek Madžarska in v nedeljo Južna Koreja.

Slovenska reprezentanca za SP* Vratarji (3): Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Matija Pintarič (Rouen, Francija, Ligue Magnus), Žan Us (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL)

Branilci (8): Aljoša Crnovič (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Blaž Gregorc (Augsbuger Panther, DEL), Miha Logar (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Aleksandar Magovac (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Matic Podlipnik (HK Spisska Nova Ves, Tipos Extraliga), Klemen Pretnar (Amiens, Francija, Ligue Magnus), Mitja Robar, Miha Štebih (oba HK SŽ Olimpija, liga ICEHL).

Napadalci (15): Tadej Čimžar (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Žiga Jeglič (Fischtown Pinguins, DEL), Gregor Koblar (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Anže Kuralt (Fehervar AV19, liga ICEHL), Luka Maver (American International College, NCAA), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga ICEHL), Žiga Pance (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Robert Sabolič (Krefeld Pinguins, DEL), Nik Simšič, Jaka Šturm (oba HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Rok Tičar (EC KAC, liga IceHL), Blaž Tomaževič (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Jan Urbas, Miha Verlič (oba Fischtown Pinguins, DEL), Miha Zajc (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL).



*vsaka reprezentanca lahko prijavi največ 20 drsalcev in dva vratarja + dodatnega vratarja v primeru "višje sile" ("emergency goalie") Selektor: Matjaž Kopitar

Strokovni štab: Tomaž Razingar, Gorazd Rekelj, Anže Ulčar

Vodja ekipe: Dejan Kontrec

Tehnična ekipa: Milan Dragan, Andrej Hebar, Drago Terlikar

Fizioterapevta: Jan Babič, Janez Mikolič

Zdravnik: Klemen Stražar