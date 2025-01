Nadaljuje se peklenski ritem: "Bomo videli, v kakšnem stanju bomo stopili na parket"

Kot so sporočili iz kluba, je Cedevita Olimpija v ponedeljek zgodaj zjutraj po lokalnem času odpotovala iz Dubaja in se najprej preselila v francoski Lyon, nato pa od tam v torek nadaljevala pot proti mestu Bourg-en-Bresse, kjer jo ob 19.30 čaka nova preizkušnja. Medtem ko so zmaji pred začetkom kroga na drugem mestu lestvice skupine B z desetimi zmagami in petimi porazi, je Bourg trenutno z dvema zmagama manj na šestem mestu lestvice. Ljubljančani so minuli teden v Bolgariji in Litvi z zmagama proti Hapoelu in Lietkabelisu napravili odločen korak ne le proti končnici, temveč tudi proti neposredni uvrstitvi v četrtfinale tekmovanja. Navijači slovenskih prvakov lahko zato z zanimanjem spremljajo tudi preostale obračune 16. kroga, predvsem tiste med Clujem in Turk Telekomom ter Umano Reyer in Hapoelom.

Cedevito Olimpijo čaka gostovanje v Franciji. Foto: Cedevita Olimpija Ljubljana

V letu 2025 še brezhibni

Četa glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića je dobila vseh šest tekem na začetku koledarskega leta 2025. Z zmagama v Evropskem pokalu minuli teden so se slovenski prvaki že povsem približali uvrstitvi v končnico tekmovanja, prvič po letu 2022, zdaj pa je pred njimi gostovanje pri finalistu EuroCupa iz minule sezone. "JL Bourg je zelo dobra ekipa, finalist tekmovanja iz minule sezone in moštvo, ki v tej sezoni kaže zelo dobre predstave. To smo občutili tudi na svoji koži, saj so nas na prvem medsebojnem obračunu v Ljubljani premagali. Naši tekmeci so kandidati za uvrstitev v končnico, naša sredina tekma ima za oboje velik pomen, zato pričakujemo, da bodo naši tekmeci izredno motivirani in željni zmage. Za nas bo tekma v Franciji peta v desetih dneh, četrto zaporedno gostovanje, zato bomo videli, v kakšnem stanju bomo stopili na parket, vsekakor pa si želimo zabeležiti novo zmago," je pred srečanjem dejal Mitrović. Po njegovi vrnitvi na klop zmajev so slovenski prvaki na 17 tekmah v vseh tekmovanjih zmagali kar petnajstkrat, skupno pa so v nizu šestih zaporednih zmag v vseh tekmovanjih.

Na prvem obračunu v tej sezoni se je sicer zmage v Stožicah razveselil francoski klub. 6. novembra je v Stožicah slavil zmago z rezultatom 90:83. "Pred nami je še zadnje v nizu štirih zaporednih gostovanj, tokrat v Franciji. Moramo nadaljevati v enakem ritmu, kot na prejšnjih tekmah, po tekmi v Dubaju imamo tudi nekaj časa za pripravo in da se osvežimo. Tekma z JL Bourgom je za nas zelo pomembna v boju za končnico in komaj čakamo, da stopimo na parket," pa je pred tekmo dodal kapetan Jaka Blažič.

